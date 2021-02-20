https://ria.ru/20210220/vaktsina-1598283958.html

Голикова рассказала о площадках по производству вакцины "Спутник V"

Голикова рассказала о площадках по производству вакцины "Спутник V"

Вакцина от коронавируса "Спутник V" производится на 7 площадках, предполагается создать еще 3 дополнительные площадки, сообщила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T10:34

2021-02-20T10:34

2021-02-20T10:34

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Вакцина от коронавируса "Спутник V" производится на 7 площадках, предполагается создать еще 3 дополнительные площадки, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."На сегодняшний день первая российская вакцина "Спутник V" производится на 7 площадках, еще предполагается 3 дополнительные площадки. Что касается второй вакцины "ЭпиВакКорона", то здесь уже есть два индустриальных партнера", - сказала Голикова в субботу на совещании об обращении вакцин для профилактики COVID-19.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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