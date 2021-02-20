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Голикова рассказала о площадках по производству вакцины "Спутник V"
Голикова рассказала о площадках по производству вакцины "Спутник V"
Вакцина от коронавируса "Спутник V" производится на 7 площадках, предполагается создать еще 3 дополнительные площадки, сообщила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T10:34
2021-02-20T10:34
2021-02-20T10:34
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Вакцина от коронавируса "Спутник V" производится на 7 площадках, предполагается создать еще 3 дополнительные площадки, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."На сегодняшний день первая российская вакцина "Спутник V" производится на 7 площадках, еще предполагается 3 дополнительные площадки. Что касается второй вакцины "ЭпиВакКорона", то здесь уже есть два индустриальных партнера", - сказала Голикова в субботу на совещании об обращении вакцин для профилактики COVID-19.
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