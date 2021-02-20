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В Минздраве отметили безопасность вакцины от COVID-19 центра Чумакова
В Минздраве отметили безопасность вакцины от COVID-19 центра Чумакова
Вакцина от коронавируса центра Чумакова "КовиВак" во время клинических исследований показала безопасность и эффективность, заявил глава Минздрава РФ Михаил... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T10:12
2021-02-20T10:12
2021-02-20T10:12
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Вакцина от коронавируса центра Чумакова "КовиВак" во время клинических исследований показала безопасность и эффективность, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Минздравом России принято решение о регистрации третьей российской вакцины для профилактики коронавируса "КовиВак", разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. В ходе клинических исследований на добровольцах вакцина показала безопасность и эффективность", - сказал министр журналистамПо его словам, широкомасштабные исследования вакцины продолжатся на пострегистрационном этапе. Он также рассказал, что новая вакцина создана по классической технологии и содержит инактивированный вирус."Таким образом, в нашем арсенале имеются три вакцины, которые благодаря своим характеристикам позволят нам эффективно контролировать инфекцию, обеспечивая надежную защиту наших граждан", - добавил Мурашко.
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вакцина "ковивак", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости.
Вакцина от коронавируса центра Чумакова "КовиВак
" во время клинических исследований показала безопасность и эффективность, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко
.
"Минздравом России принято решение о регистрации третьей российской вакцины для профилактики коронавируса "КовиВак", разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. В ходе клинических исследований на добровольцах вакцина показала безопасность и эффективность", - сказал министр журналистам
По его словам, широкомасштабные исследования вакцины продолжатся на пострегистрационном этапе. Он также рассказал, что новая вакцина создана по классической технологии и содержит инактивированный вирус.
"Таким образом, в нашем арсенале имеются три вакцины, которые благодаря своим характеристикам позволят нам эффективно контролировать инфекцию, обеспечивая надежную защиту наших граждан", - добавил Мурашко.