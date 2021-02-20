https://ria.ru/20210220/vaktsina-1598278954.html

В Минздраве отметили безопасность вакцины от COVID-19 центра Чумакова

В Минздраве отметили безопасность вакцины от COVID-19 центра Чумакова

Вакцина от коронавируса центра Чумакова "КовиВак" во время клинических исследований показала безопасность и эффективность, заявил глава Минздрава РФ Михаил... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T10:12

2021-02-20T10:12

2021-02-20T10:12

распространение коронавируса

вакцина "ковивак"

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Вакцина от коронавируса центра Чумакова "КовиВак" во время клинических исследований показала безопасность и эффективность, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Минздравом России принято решение о регистрации третьей российской вакцины для профилактики коронавируса "КовиВак", разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. В ходе клинических исследований на добровольцах вакцина показала безопасность и эффективность", - сказал министр журналистамПо его словам, широкомасштабные исследования вакцины продолжатся на пострегистрационном этапе. Он также рассказал, что новая вакцина создана по классической технологии и содержит инактивированный вирус."Таким образом, в нашем арсенале имеются три вакцины, которые благодаря своим характеристикам позволят нам эффективно контролировать инфекцию, обеспечивая надежную защиту наших граждан", - добавил Мурашко.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "ковивак", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество