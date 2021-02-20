https://ria.ru/20210220/vaktsina-1598278800.html

Голикова рассказала о планируемом объеме производства вакцин от COVID-19

Голикова рассказала о планируемом объеме производства вакцин от COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что до конца первого полугодия объем производства вакцины от коронавируса составит 88 миллионов комплектов доз, 83 из... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T10:12

2021-02-20T10:12

2021-02-20T10:12

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что до конца первого полугодия объем производства вакцины от коронавируса составит 88 миллионов комплектов доз, 83 из них - "Спутник V"."Планируем на сегодняшний день, что до конца первого полугодия объем производства составит, пока без "КовиВака", 88 миллионов комплектов доз. Львиная доля приходится - 83 миллиона комплектов доз - на "Спутник V" и 5,4 миллиона комплектов на "ЭпиВакКорона", - заявила она на совещании об обращении вакцин для профилактики COVID-19.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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