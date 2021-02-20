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Голикова рассказала о планируемом объеме производства вакцин от COVID-19
Голикова рассказала о планируемом объеме производства вакцин от COVID-19
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что до конца первого полугодия объем производства вакцины от коронавируса составит 88 миллионов комплектов доз, 83 из... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T10:12
2021-02-20T10:12
2021-02-20T10:12
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что до конца первого полугодия объем производства вакцины от коронавируса составит 88 миллионов комплектов доз, 83 из них - "Спутник V"."Планируем на сегодняшний день, что до конца первого полугодия объем производства составит, пока без "КовиВака", 88 миллионов комплектов доз. Львиная доля приходится - 83 миллиона комплектов доз - на "Спутник V" и 5,4 миллиона комплектов на "ЭпиВакКорона", - заявила она на совещании об обращении вакцин для профилактики COVID-19.
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вакцина "ковивак", вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, татьяна голикова, общество