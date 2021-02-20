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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210220/vaktsina-1598275424.html
Центр Чумакова хочет вывести вакцину от COVID-19 на международные рынки
Центр Чумакова хочет вывести вакцину от COVID-19 на международные рынки
Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук намерен вывести на мировые рынки свою РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T09:53
2021-02-20T10:26
распространение коронавируса
центр им. м. п. чумакова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук намерен вывести на мировые рынки свою вакцину от коронавируса "КовиВак", сообщил генеральный директор Центра Айдар Ишмухаметов."После удовлетворения потребности, надеюсь, что в течение года совместными усилиями мы все-таки добьемся коллективного иммунитета, мы предполагаем выйти на международные рынки", - сказал Ишмухаметов в субботу на совещании по вопросу вакцин для профилактики COVID-19, которое провел премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Председатель правительства на совещании объявил, что третья отечественная вакцина от коронавируса, которую разработали в Центре имени Чумакова, зарегистрирована в России, в середине марта первые 127 тысяч доз вакцины будут запущены в гражданский оборот.Вакцина "КовиВак" – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Ранее сообщалось, что в основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке.
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центр им. м. п. чумакова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия

Центр Чумакова хочет вывести вакцину от COVID-19 на международные рынки

09:53 20.02.2021 (обновлено: 10:26 20.02.2021)
 
© AP Photo / Jae C. HongМедицинский сотрудник готовит вакцину
Медицинский сотрудник готовит вакцину - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук намерен вывести на мировые рынки свою вакцину от коронавируса "КовиВак", сообщил генеральный директор Центра Айдар Ишмухаметов.
"После удовлетворения потребности, надеюсь, что в течение года совместными усилиями мы все-таки добьемся коллективного иммунитета, мы предполагаем выйти на международные рынки", - сказал Ишмухаметов в субботу на совещании по вопросу вакцин для профилактики COVID-19, которое провел премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Председатель правительства на совещании объявил, что третья отечественная вакцина от коронавируса, которую разработали в Центре имени Чумакова, зарегистрирована в России, в середине марта первые 127 тысяч доз вакцины будут запущены в гражданский оборот.
Вакцина "КовиВак" – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Ранее сообщалось, что в основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке.
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