https://ria.ru/20210220/vaktsina-1598275424.html

Центр Чумакова хочет вывести вакцину от COVID-19 на международные рынки

Центр Чумакова хочет вывести вакцину от COVID-19 на международные рынки

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук намерен вывести на мировые рынки свою РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T09:53

2021-02-20T09:53

2021-02-20T10:26

распространение коронавируса

центр им. м. п. чумакова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук намерен вывести на мировые рынки свою вакцину от коронавируса "КовиВак", сообщил генеральный директор Центра Айдар Ишмухаметов."После удовлетворения потребности, надеюсь, что в течение года совместными усилиями мы все-таки добьемся коллективного иммунитета, мы предполагаем выйти на международные рынки", - сказал Ишмухаметов в субботу на совещании по вопросу вакцин для профилактики COVID-19, которое провел премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Председатель правительства на совещании объявил, что третья отечественная вакцина от коронавируса, которую разработали в Центре имени Чумакова, зарегистрирована в России, в середине марта первые 127 тысяч доз вакцины будут запущены в гражданский оборот.Вакцина "КовиВак" – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Ранее сообщалось, что в основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке.

https://ria.ru/20210220/vaktsinatsiya-1598277022.html

россия

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центр им. м. п. чумакова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия