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https://ria.ru/20210220/ubiystvo-1598425756.html
Жителя Нижнего Тагила обвинили в убийстве женщины и ее дочери
Жителя Нижнего Тагила обвинили в убийстве женщины и ее дочери
Следствие предъявило обвинение жителю Нижнего Тагила Свердловской области в убийстве женщины и девочки, сообщил журналистам в субботу руководитель четвертого... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T21:30
2021-02-20T21:30
россия
валерий горелых
гумвд
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
нижний тагил
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение жителю Нижнего Тагила Свердловской области в убийстве женщины и девочки, сообщил журналистам в субботу руководитель четвертого отдела по расследованию особо важных дел СУСК по Свердловской области Георгий Койнов."В Свердловской области ранее судимому местному жителю предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений, в том числе убийстве женщины и ее малолетней дочери", - сказал он.Койнов добавил, что мужчина также обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего и краже. По версии следствия, преступления были совершены 20 октября 2018 года в одной из квартир дома по Ленинградскому проспекту в Нижнем Тагиле."Находившийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый на почве личной неприязни убил хозяйку квартиры — ранее знакомую ему 36-летнюю женщину, нанеся ей несколько ударов ножом в область груди и шеи. После этого обвиняемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней дочери хозяйки квартиры. Затем, с целью сокрытия преступлений обвиняемый убил и ребенка, задушив шнуром от утюга. Покидая место происшествия, гражданин похитил ноутбук и планшет, принадлежавшие хозяйке квартиры", - отметил руководитель четвертого отдела по расследованию особо важных дел СУСК.Он добавил, что в ходе расследования допрошено более 1,3 тысячи человек в качестве свидетелей. "Об объеме проведенных мероприятий говорит хотя бы тот факт, что у 14 тысяч человек были отобраны образцы для сравнительного генетического исследования с изъятыми в ходе осмотра места происшествия следами", - подчеркнул Койнов.В результате комплекса проведенных мероприятий следствие установило 35-летнего мужчину, отбывающего наказание в одной из исправительных колоний Свердловской области. Он признался в совершении преступлений, уточнил руководитель четвертого отдела.Пресс-секретарь ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил журналистам в субботу, что злоумышленник ранее был судим за насильственные действия сексуального характера, разбой, кражи и другие преступления.
https://ria.ru/20210220/tatarstan-1598309358.html
https://ria.ru/20210218/ubiystvo-1597967523.html
россия
свердловская область
нижний тагил
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россия, валерий горелых, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, нижний тагил, происшествия

Жителя Нижнего Тагила обвинили в убийстве женщины и ее дочери

21:30 20.02.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© Фото : СК РФ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение жителю Нижнего Тагила Свердловской области в убийстве женщины и девочки, сообщил журналистам в субботу руководитель четвертого отдела по расследованию особо важных дел СУСК по Свердловской области Георгий Койнов.
"В Свердловской области ранее судимому местному жителю предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений, в том числе убийстве женщины и ее малолетней дочери", - сказал он.
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Койнов добавил, что мужчина также обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего и краже. По версии следствия, преступления были совершены 20 октября 2018 года в одной из квартир дома по Ленинградскому проспекту в Нижнем Тагиле.
"Находившийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый на почве личной неприязни убил хозяйку квартиры — ранее знакомую ему 36-летнюю женщину, нанеся ей несколько ударов ножом в область груди и шеи. После этого обвиняемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней дочери хозяйки квартиры. Затем, с целью сокрытия преступлений обвиняемый убил и ребенка, задушив шнуром от утюга. Покидая место происшествия, гражданин похитил ноутбук и планшет, принадлежавшие хозяйке квартиры", - отметил руководитель четвертого отдела по расследованию особо важных дел СУСК.
Он добавил, что в ходе расследования допрошено более 1,3 тысячи человек в качестве свидетелей. "Об объеме проведенных мероприятий говорит хотя бы тот факт, что у 14 тысяч человек были отобраны образцы для сравнительного генетического исследования с изъятыми в ходе осмотра места происшествия следами", - подчеркнул Койнов.
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В результате комплекса проведенных мероприятий следствие установило 35-летнего мужчину, отбывающего наказание в одной из исправительных колоний Свердловской области. Он признался в совершении преступлений, уточнил руководитель четвертого отдела.
Пресс-секретарь ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил журналистам в субботу, что злоумышленник ранее был судим за насильственные действия сексуального характера, разбой, кражи и другие преступления.
 
РоссияВалерий ГорелыхГУМВДСледственный комитет России (СК РФ)Свердловская областьНижний ТагилПроисшествия
 
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