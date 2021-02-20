https://ria.ru/20210220/tyumen-1598288057.html
Проекты построенных в Тюмени соцобъектов рекомендованы для тиражирования
Проекты построенных в Тюмени соцобъектов рекомендованы для тиражирования
Проекты построенного в Тюменской области ряда социальных объектов, включая дома культуры, детсады, школы, рекомендованы для тиражирования в других российских... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T10:59
2021-02-20T10:59
2021-02-20T10:59
тюменская область
тюмень
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ТЮМЕНЬ, 20 фев - РИА Новости. Проекты построенного в Тюменской области ряда социальных объектов, включая дома культуры, детсады, школы, рекомендованы для тиражирования в других российских регионах, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на Минстрой России.Тюменский проект школы на 1200 учебных мест впервые был реализован в 2018 году в одном из микрорайонов Тюмени, затем по национальному проекту "Образование" еще три такие школы были построены в 2019 и 2020 году году в Тобольске и Тюмени."Этот проект является своеобразным модулем, позволяющим сохранить средний общественный блок с помещениями столовой, спортзала и актового зала, при этом вносить изменения в два других учебных блока (для младших и старших классов) путем уменьшения длины, направления, этажности", - сообщает Главное управление строительства Тюменской области.Сейчас продолжается строительство по нацпроекту "Образование" еще трех таких школ в Тюмени.Школа по тюменскому проекту в этом году откроется в Мурманской области в городе Североморск, с администрацией которого правительство Тюменской области заключило контракт о предоставлении безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование проектной документации.Всего правительство Тюменской области заключило восемь договоров на использование проектной документации.Еще одно из преимуществ использование проектной документации повторного применения - это быстрое строительство объектов", - отмечает Главное управление строительства Тюменской области.
https://ria.ru/20210218/formula-1598063522.html
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РИА Новости
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тюмень
ТЮМЕНЬ, 20 фев - РИА Новости. Проекты построенного в Тюменской области ряда социальных объектов, включая дома культуры, детсады, школы, рекомендованы для тиражирования в других российских регионах, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на Минстрой России.
"Эти объекты оценены как отвечающие всем критериям экономической эффективности", - говорится в сообщении.
Тюменский проект школы на 1200 учебных мест впервые был реализован в 2018 году в одном из микрорайонов Тюмени
, затем по национальному проекту "Образование" еще три такие школы были построены в 2019 и 2020 году году в Тобольске и Тюмени.
"Этот проект является своеобразным модулем, позволяющим сохранить средний общественный блок с помещениями столовой, спортзала и актового зала, при этом вносить изменения в два других учебных блока (для младших и старших классов) путем уменьшения длины, направления, этажности", - сообщает Главное управление строительства Тюменской области.
Сейчас продолжается строительство по нацпроекту "Образование" еще трех таких школ в Тюмени.
Школа по тюменскому проекту в этом году откроется в Мурманской области в городе Североморск, с администрацией которого правительство Тюменской области заключило контракт о предоставлении безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование проектной документации.
Всего правительство Тюменской области заключило восемь договоров на использование проектной документации.
"Использование экономически эффективной проектной документации повторного применения при строительстве объектов направлено на повышение эффективности расходования бюджетных средств при проектировании, а также дает возможность повторения апробированных и успешно зарекомендовавших себя технических и технологических решений.
Еще одно из преимуществ использование проектной документации повторного применения - это быстрое строительство объектов", - отмечает Главное управление строительства Тюменской области.