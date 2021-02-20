https://ria.ru/20210220/tyumen-1598288057.html

Проекты построенных в Тюмени соцобъектов рекомендованы для тиражирования

Проекты построенных в Тюмени соцобъектов рекомендованы для тиражирования

Проекты построенного в Тюменской области ряда социальных объектов, включая дома культуры, детсады, школы, рекомендованы для тиражирования в других российских... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T10:59

2021-02-20T10:59

2021-02-20T10:59

тюменская область

тюмень

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ТЮМЕНЬ, 20 фев - РИА Новости. Проекты построенного в Тюменской области ряда социальных объектов, включая дома культуры, детсады, школы, рекомендованы для тиражирования в других российских регионах, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на Минстрой России.Тюменский проект школы на 1200 учебных мест впервые был реализован в 2018 году в одном из микрорайонов Тюмени, затем по национальному проекту "Образование" еще три такие школы были построены в 2019 и 2020 году году в Тобольске и Тюмени."Этот проект является своеобразным модулем, позволяющим сохранить средний общественный блок с помещениями столовой, спортзала и актового зала, при этом вносить изменения в два других учебных блока (для младших и старших классов) путем уменьшения длины, направления, этажности", - сообщает Главное управление строительства Тюменской области.Сейчас продолжается строительство по нацпроекту "Образование" еще трех таких школ в Тюмени.Школа по тюменскому проекту в этом году откроется в Мурманской области в городе Североморск, с администрацией которого правительство Тюменской области заключило контракт о предоставлении безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование проектной документации.Всего правительство Тюменской области заключило восемь договоров на использование проектной документации.Еще одно из преимуществ использование проектной документации повторного применения - это быстрое строительство объектов", - отмечает Главное управление строительства Тюменской области.

https://ria.ru/20210218/formula-1598063522.html

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюмень