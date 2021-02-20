https://ria.ru/20210220/tsybulskiy-1598326561.html

Губернатор Архангельской области заявил, что альтернативы Шиесу не будет

Губернатор Архангельской области заявил, что альтернативы Шиесу не будет

Власти Архангельской области не рассматривают варианты создания альтернативного мусорного полигона на станции Шиес, а слухи о новой стройке являются "враньем",... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T13:18

2021-02-20T13:18

2021-02-20T13:18

россия

александр цыбульский

владимир путин

архангельская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577330650_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_299bb2424f996e75d8f342796560ed97.jpg

МУРМАНСК, 20 фев – РИА Новости. Власти Архангельской области не рассматривают варианты создания альтернативного мусорного полигона на станции Шиес, а слухи о новой стройке являются "враньем", заявил губернатор Александр Цыбульский."Никакой альтернативной мусорному полигону на Шиесе стройки не будет. Никаких других объектов, никакой угрозы экологии, ничего того, что может вызвать тревогу и переживания жителей Архангельской области. Те, кто говорят, что взамен закрытого проекта по строительству экотехнопарка Шиес появится новая стройка, говорят неправду. До недавнего времени я мог бы назвать это домыслами искренне переживающих за будущее региона людей, сегодня скажу прямо — это враньё", - написал Цыбульский в своем Telegram-канале.Он добавил, что не может "запретить людям врать, пусть это будет на их совести". Губернатор еще раз напомнил свое обещание жителям Архангельской области, что проект Шиес будет закрыт. Сейчас, подчеркнул глава региона, стройка мусорного полигона прекращена на законных основаниях."Сейчас на таких же основаниях должна быть выполнена рекультивация повреждённых земель. Сначала технологический этап, затем биологический — непростой, долгий, на восстановление леса уйдут годы. Никто не имеет права тормозить рекультивацию. Ничто не должно препятствовать этому процессу", - добавил Цыбульский.В начале февраля власти Архангельской области заявили о том, что все незаконные постройки, образовывавшие палаточный лагерь на станции Шиес, где ведется рекультивация полигона, свернуты, поскольку из-за них могут быть сорваны сроки восстановления территории. Однако, по данным местных СМИ, активисты продолжают "накалять ситуацию" и не желают покидать площадку рекультивации.Власти Москвы и Архангельской области планировали создать инновационный экотехнопарк "Шиес" для вывоза и размещения отходов Москвы. Решение вывозить столичный мусор вызвало в регионе протестные акции. Президент России Владимир Путин поручил правительствам Москвы и Архангельской области учесть мнение жителей при строительстве мусорного полигона в районе станции Шиес. В октябре 2020 года на территории полигона началась рекультивация.

https://ria.ru/20200917/tsybulskiy-1577327926.html

https://realty.ria.ru/20200928/shies-1577890945.html

россия

архангельская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр цыбульский, владимир путин, архангельская область, общество