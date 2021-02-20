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Губернатор Архангельской области заявил, что альтернативы Шиесу не будет
Губернатор Архангельской области заявил, что альтернативы Шиесу не будет
Власти Архангельской области не рассматривают варианты создания альтернативного мусорного полигона на станции Шиес, а слухи о новой стройке являются "враньем",... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T13:18
2021-02-20T13:18
россия
александр цыбульский
владимир путин
архангельская область
общество
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МУРМАНСК, 20 фев – РИА Новости. Власти Архангельской области не рассматривают варианты создания альтернативного мусорного полигона на станции Шиес, а слухи о новой стройке являются "враньем", заявил губернатор Александр Цыбульский."Никакой альтернативной мусорному полигону на Шиесе стройки не будет. Никаких других объектов, никакой угрозы экологии, ничего того, что может вызвать тревогу и переживания жителей Архангельской области. Те, кто говорят, что взамен закрытого проекта по строительству экотехнопарка Шиес появится новая стройка, говорят неправду. До недавнего времени я мог бы назвать это домыслами искренне переживающих за будущее региона людей, сегодня скажу прямо — это враньё", - написал Цыбульский в своем Telegram-канале.Он добавил, что не может "запретить людям врать, пусть это будет на их совести". Губернатор еще раз напомнил свое обещание жителям Архангельской области, что проект Шиес будет закрыт. Сейчас, подчеркнул глава региона, стройка мусорного полигона прекращена на законных основаниях."Сейчас на таких же основаниях должна быть выполнена рекультивация повреждённых земель. Сначала технологический этап, затем биологический — непростой, долгий, на восстановление леса уйдут годы. Никто не имеет права тормозить рекультивацию. Ничто не должно препятствовать этому процессу", - добавил Цыбульский.В начале февраля власти Архангельской области заявили о том, что все незаконные постройки, образовывавшие палаточный лагерь на станции Шиес, где ведется рекультивация полигона, свернуты, поскольку из-за них могут быть сорваны сроки восстановления территории. Однако, по данным местных СМИ, активисты продолжают "накалять ситуацию" и не желают покидать площадку рекультивации.Власти Москвы и Архангельской области планировали создать инновационный экотехнопарк "Шиес" для вывоза и размещения отходов Москвы. Решение вывозить столичный мусор вызвало в регионе протестные акции. Президент России Владимир Путин поручил правительствам Москвы и Архангельской области учесть мнение жителей при строительстве мусорного полигона в районе станции Шиес. В октябре 2020 года на территории полигона началась рекультивация.
https://ria.ru/20200917/tsybulskiy-1577327926.html
https://realty.ria.ru/20200928/shies-1577890945.html
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россия, александр цыбульский, владимир путин, архангельская область, общество

Губернатор Архангельской области заявил, что альтернативы Шиесу не будет

13:18 20.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГлава Архангельской области Александр Цыбульский
Глава Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МУРМАНСК, 20 фев – РИА Новости. Власти Архангельской области не рассматривают варианты создания альтернативного мусорного полигона на станции Шиес, а слухи о новой стройке являются "враньем", заявил губернатор Александр Цыбульский.
"Никакой альтернативной мусорному полигону на Шиесе стройки не будет. Никаких других объектов, никакой угрозы экологии, ничего того, что может вызвать тревогу и переживания жителей Архангельской области. Те, кто говорят, что взамен закрытого проекта по строительству экотехнопарка Шиес появится новая стройка, говорят неправду. До недавнего времени я мог бы назвать это домыслами искренне переживающих за будущее региона людей, сегодня скажу прямо — это враньё", - написал Цыбульский в своем Telegram-канале.
Он добавил, что не может "запретить людям врать, пусть это будет на их совести". Губернатор еще раз напомнил свое обещание жителям Архангельской области, что проект Шиес будет закрыт. Сейчас, подчеркнул глава региона, стройка мусорного полигона прекращена на законных основаниях.
"Сейчас на таких же основаниях должна быть выполнена рекультивация повреждённых земель. Сначала технологический этап, затем биологический — непростой, долгий, на восстановление леса уйдут годы. Никто не имеет права тормозить рекультивацию. Ничто не должно препятствовать этому процессу", - добавил Цыбульский.
Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября 2020, 11:00
Александр Цыбульский: решение по Шиесу принято и не изменится
В начале февраля власти Архангельской области заявили о том, что все незаконные постройки, образовывавшие палаточный лагерь на станции Шиес, где ведется рекультивация полигона, свернуты, поскольку из-за них могут быть сорваны сроки восстановления территории. Однако, по данным местных СМИ, активисты продолжают "накалять ситуацию" и не желают покидать площадку рекультивации.
Власти Москвы и Архангельской области планировали создать инновационный экотехнопарк "Шиес" для вывоза и размещения отходов Москвы. Решение вывозить столичный мусор вызвало в регионе протестные акции. Президент России Владимир Путин поручил правительствам Москвы и Архангельской области учесть мнение жителей при строительстве мусорного полигона в районе станции Шиес. В октябре 2020 года на территории полигона началась рекультивация.
Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
28 сентября 2020, 14:47
Технику и имущество с территории Шиеса вывезут до конца года
 
РоссияАлександр ЦыбульскийВладимир ПутинАрхангельская областьОбщество
 
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