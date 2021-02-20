Глава Минцифры и нижегородский губернатор обсудили проекты цифровизации
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 фев — РИА Новости. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудили региональные проекты цифровизации в ходе рабочей встречи в Москве, сообщает пресс-служба правительства региона.
Никитин рассказал, что сейчас в регионе работает около 1,5 тысячи IT-компаний. Их число за 2020 год выросло на 25%. В отрасли трудится более 33 тысяч специалистов. По итогам прошлого года Нижегородская область вышла на третье место среди регионов России по объему экспорта телекоммуникационных, компьютерных, информационных услуг.
"В регионе активно развивается сфера цифровых услуг. Это дает новые возможности как для экономики, так и для граждан. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше людей могло получить профильное образование. Потребность в новых кадрах ежегодно составляет несколько тысяч человек. Это значительно превышает возможности региональных высших и профессиональных учебных учреждений. Рассчитываем, что такие образовательные направления будут расширяться", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Он напомнил, что в 2021 году Нижний Новгород отметит 800-летие. "Подготовка к юбилею включает в себя и ряд проектов в области цифровизации. Наша задача, - чтобы как можно больше горожан и гостей города смогли с помощью современных технологий погрузиться в историю города", - добавил губернатор Нижегородской области.
Всего на реализацию в Нижегородской области национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации" предусмотрен 371 миллион рублей. Это втрое больше, чем финансирование 2020 года. Большая часть средств – ассигнования из федерального бюджета. Деньги направляются на развитие информационной инфраструктуры в социально значимых учреждениях. Всего к высокоскоростному интернету в 2021 году планируется подключить 462 социально значимых объекта: 169 школ, 165 фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов, 34 пожарные части.