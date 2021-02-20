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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210220/trump-1598293357.html
Главный инфекционист США рассказал, как Трампу повезло во время COVID-19
Главный инфекционист США рассказал, как Трампу повезло во время COVID-19
Экс-президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу "повезло" выжить после заражения коронавирусом, рассказал в интервью The Telegraph глава Национального РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T11:14
2021-02-20T13:29
распространение коронавируса
энтони фаучи
коронавирус covid-19
дональд трамп
сша
в мире
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Экс-президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу "повезло" выжить после заражения коронавирусом, рассказал в интервью The Telegraph глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.По его словам, Трамп находился в зоне риска из-за лишнего веса и возраста.В начале октября прошлого года у Трампа, на тот момент действующего американского лидера, и его супруги Меланьи диагностировали COVID-19. К 11 октября стало известно о выздоровлении президента, а 14-го числа он провел первое после болезни публичное выступление. По информации СМИ, лечение Трампа обошлось более чем в сто тысяч долларов.
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энтони фаучи, коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире

Главный инфекционист США рассказал, как Трампу повезло во время COVID-19

11:14 20.02.2021 (обновлено: 13:29 20.02.2021)
 
© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© AP Photo / Gerald Herbert
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МОСКВА, 20 фев РИА Новости. Экс-президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу "повезло" выжить после заражения коронавирусом, рассказал в интервью The Telegraph глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.
По его словам, Трамп находился в зоне риска из-за лишнего веса и возраста.
"Ему могло бы серьезно достаться. Я думаю, ему повезло", — отметил инфекционист.
В начале октября прошлого года у Трампа, на тот момент действующего американского лидера, и его супруги Меланьи диагностировали COVID-19. К 11 октября стало известно о выздоровлении президента, а 14-го числа он провел первое после болезни публичное выступление. По информации СМИ, лечение Трампа обошлось более чем в сто тысяч долларов.
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Распространение коронавирусаЭнтони ФаучиКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
 
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