https://ria.ru/20210220/trump-1598293357.html
Главный инфекционист США рассказал, как Трампу повезло во время COVID-19
Главный инфекционист США рассказал, как Трампу повезло во время COVID-19
Экс-президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу "повезло" выжить после заражения коронавирусом, рассказал в интервью The Telegraph глава Национального РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T11:14
2021-02-20T11:14
2021-02-20T13:29
распространение коронавируса
энтони фаучи
коронавирус covid-19
дональд трамп
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Экс-президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу "повезло" выжить после заражения коронавирусом, рассказал в интервью The Telegraph глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.По его словам, Трамп находился в зоне риска из-за лишнего веса и возраста.В начале октября прошлого года у Трампа, на тот момент действующего американского лидера, и его супруги Меланьи диагностировали COVID-19. К 11 октября стало известно о выздоровлении президента, а 14-го числа он провел первое после болезни публичное выступление. По информации СМИ, лечение Трампа обошлось более чем в сто тысяч долларов.
https://ria.ru/20201008/tramp-1578869009.html
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энтони фаучи, коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире