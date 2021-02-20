https://ria.ru/20210220/trump-1598293357.html

Главный инфекционист США рассказал, как Трампу повезло во время COVID-19

Главный инфекционист США рассказал, как Трампу повезло во время COVID-19

Экс-президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу "повезло" выжить после заражения коронавирусом, рассказал в интервью The Telegraph глава Национального РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T11:14

2021-02-20T11:14

2021-02-20T13:29

распространение коронавируса

энтони фаучи

коронавирус covid-19

дональд трамп

сша

в мире

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Экс-президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу "повезло" выжить после заражения коронавирусом, рассказал в интервью The Telegraph глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.По его словам, Трамп находился в зоне риска из-за лишнего веса и возраста.В начале октября прошлого года у Трампа, на тот момент действующего американского лидера, и его супруги Меланьи диагностировали COVID-19. К 11 октября стало известно о выздоровлении президента, а 14-го числа он провел первое после болезни публичное выступление. По информации СМИ, лечение Трампа обошлось более чем в сто тысяч долларов.

https://ria.ru/20201008/tramp-1578869009.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энтони фаучи, коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире