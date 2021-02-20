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https://ria.ru/20210220/supermodeli-1598222050.html
Главные модели 90-х: сколько они зарабатывали и почему они супер
Главные модели 90-х: сколько они зарабатывали и почему они супер
Синди Кроуфорд — 55. Яркая представительница золотой эры супермоделей, которые захватили подиумы в 80-е и 90-е годы, — до сих пор для многих икона стиля. О том, РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T08:00
2021-02-20T08:12
клаудиа шиффер
кейт мосс
звезды
vogue
сша
подиум
90-е годы
джиджи хадид
белла хадид
стиль жизни
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Ольга Распопова, Галина Соколова. Синди Кроуфорд — 55. Яркая представительница золотой эры супермоделей, которые захватили подиумы в 80-е и 90-е годы, — до сих пор для многих икона стиля. О том, кого можно причислить к этой элитарной касте, какую роль сыграли в моде и действительно ли они незаменимы, — в материале РИА Новости. Модель, но не супер"Меньше чем за десять тысяч долларов я даже с кровати не встану". Эти слова приписывают Линде Евангелисте на пике ее карьеры. На самом деле, фраза, за которую ей потом пришлось оправдываться несколько лет, вырвана из контекста. Евангелиста говорила о том, что "такие слухи ходят" о ней и другой успешной модели — Кристи Терлингтон. Но за это уцепились: тогда, в 1991-м, это было слишком похоже на правду. К Терлингтон, Евангелисте и Наоми Кэмпбелл присоединились Синди Кроуфорд и Клаудия Шиффер. Эта пятерка в массовом сознании навсегда: настоящие супермодели. Термин, кстати, не новый: профессионалы использовали его еще в сороковых годах. Сначала речь шла просто о востребованности. Так, журнал Cosmopolitan в 1949-м удостоил этим титулом актрису и модель Аниту Колби, снимавшуюся в рекламе так часто, что ее прозвали The Face. Позже супермодель должна была еще и воплощать современный идеал красоты. Так, Glamour в 1968-м официально причислил к высшей модельной касте 19 девушек, среди которых были Твигги и Верушка. Им подражали миллионы по всему миру. Затем подтянулись и заоблачные гонорары. Пример в 70-х задала Марго Хемингуэй, внучка знаменитого писателя, заключившая рекордный контракт на миллион долларов с косметической фирмой. В общем, к 80-м планку подняли достаточно высоко. Но до "золотого стандарта" супермодели пока не додумались. Супермодели — новые звезды 90-х Считается, что "изобрел" супермоделей фотограф Питер Линдберг. Как-то он принес необычный снимок Александру Либерману, редакционному директору главного американского глянца. На пустынном пляже веселятся молодые счастливые девушки: минимум макияжа, будто случайно попали в кадр. Да еще и в белых рубашках на голое тело! Рассудив, что рекламодатели явно будут не в восторге, потому что такой кадр ничего не продает, Либерман отказался. Однако вскоре снимок попал в руки легендарной Анне Винтур — той самой, которая станет прототипом Миранды Пристли из "Дьявол носит Prada". Тогда ее только назначили главным редактором Vogue, и она искала новый взгляд на модные съемки. Девушки Линдберга резко выделялись на фоне моделей того времени своей естественностью. Обложка британского Vogue 1990 года вошла в историю фэшен-фотографии. Увидев Линду Евангелисту, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Татьяну Патиц и Кристи Тарлингтон в журнале, Джордж Майкл пригласил их в свой клип "Freedom! '90". Так они обрели еще и славу поп-звезд. Вскоре за эту "команду" взялся Джанни Версаче. Он и другой итальянец, Джанфранко Ферре, способствовали формированию модельной "мафии". Они первыми стали платить небольшой избранной группе манекенщиц огромные деньги — в начале 1990-х тарифы доходили до 20 тысяч долларов в день. Вот только такой культ личностей другим дизайнерам был просто невыгоден — и дело было даже не в капризах. "Супермодели 90-х были знаменитостями одного уровня с поп-звездами и оскароносными голливудскими актрисами. Ведь они не только представляли собой образец физического совершенства, но и были яркими личностями: амбициозность, стальной характер, бескомпромиссность. Девушки и женщины мечтали походить на них, а для мужчин это был эротический фантазм", — говорит куратор фотовыставок и экс-фоторедактор журнала GQ Виктория Мармур. Великое возвращениеК середине 90-х с уходом той "золотой пятерки" модельные стандарты качнулись в сторону крайностей. Пришла пора "героинового шика", лицом которого стала Кейт Мосс. Был на подиумах и "бразильский бум" — благодаря Жизель Бюндхен, самой высокооплачиваемой манекенщице в нулевых. За "наших" тоже можно порадоваться: достаточно назвать Наталью Водянову, которая считается первой супермоделью из России, или очень востребованную сейчас Ирину Шейк. Однако судьба вновь оказалась благосклонна к кумирам начала 90-х: на волне бодипозитива и diversity они вернулись на обложки и подиумы — на пятом и шестом десятке, что в прежние времена было невозможно. Так, Карла Бруни, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Хелена Кристенсен и Клаудия Шиффер участвовали в осеннем показе Versace в 2017 году. Шиффер снялась обнаженной для нескольких обложек, включая итальянский Vogue.После этого многие заговорили, что "50 — это новые 30". Другие утверждали, что современные супермодели уже "не те". Парадокс: ведь в распоряжении молодых есть возможности, которые были недоступны в 90-х. Во-первых, огромная аудитория — у Кендалл Дженнер (152 миллиона подписчиков), Джиджи Хадид (64 миллиона), Беллы Хадид (почти 39 миллионов). Во-вторых, всевозможные фильтры. "Однако сегодня от былого культа супермоделей остались лишь воспоминания, — уверена искусствовед-эксперт Минкультуры и историк моды Елена Елисеева. — У моды всегда есть "лицо". Просто соотношение акцентов "человек — одежда" бывает разным. Только когда личность превалирует, рождается феномен супермодели". "Теперь у каждой мало-мальски привлекательной девочки есть шанс стать супермоделью. Это девальвирует сакральный смысл термина", — подчеркивает Георгий Кардава. Александр Шумский, президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia, настроен более оптимистично. "Ошибочно думать, что супермодели — это только те шесть девушек в белых рубашках на фотографиях Питера Линдберга. Просто прошло достаточно времени, чтобы они успели стать "иконами". Тренд на ностальгию диктует обществу героев — и к прошлому обращаться проще и понятнее". Вероятно, у каждого времени свои герои — в том числе и в моде.
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клаудиа шиффер, кейт мосс, звезды, vogue, сша, подиум, 90-е годы, джиджи хадид, белла хадид, стиль жизни, хелена кристенсен, что посмотреть , ирина шейк, питер линдберг, синди кроуфорд, versace, наоми кэмпбелл, наталья водянова, мода

Главные модели 90-х: сколько они зарабатывали и почему они супер

08:00 20.02.2021 (обновлено: 08:12 20.02.2021)
 
© Roving Stage Productions (1991)Постер фильма "Models: The Film"
Постер фильма Models: The Film - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© Roving Stage Productions (1991)
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Ольга Распопова, Галина Соколова. Синди Кроуфорд — 55. Яркая представительница золотой эры супермоделей, которые захватили подиумы в 80-е и 90-е годы, — до сих пор для многих икона стиля. О том, кого можно причислить к этой элитарной касте, какую роль сыграли в моде и действительно ли они незаменимы, — в материале РИА Новости.

Модель, но не супер

"Меньше чем за десять тысяч долларов я даже с кровати не встану". Эти слова приписывают Линде Евангелисте на пике ее карьеры. На самом деле, фраза, за которую ей потом пришлось оправдываться несколько лет, вырвана из контекста. Евангелиста говорила о том, что "такие слухи ходят" о ней и другой успешной модели — Кристи Терлингтон. Но за это уцепились: тогда, в 1991-м, это было слишком похоже на правду.
К Терлингтон, Евангелисте и Наоми Кэмпбелл присоединились Синди Кроуфорд и Клаудия Шиффер. Эта пятерка в массовом сознании навсегда: настоящие супермодели.
© AP Photo / Carl NesensohnМодель Жан Пэтчетт во время студийной фотосессии в Нью-Йорке. 1949 год
Модель Жан Пэтчетт во время студийной фотосессии в Нью-Йорке. 1949 год - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© AP Photo / Carl Nesensohn
Модель Жан Пэтчетт во время студийной фотосессии в Нью-Йорке. 1949 год
Термин, кстати, не новый: профессионалы использовали его еще в сороковых годах. Сначала речь шла просто о востребованности. Так, журнал Cosmopolitan в 1949-м удостоил этим титулом актрису и модель Аниту Колби, снимавшуюся в рекламе так часто, что ее прозвали The Face.
Позже супермодель должна была еще и воплощать современный идеал красоты. Так, Glamour в 1968-м официально причислил к высшей модельной касте 19 девушек, среди которых были Твигги и Верушка. Им подражали миллионы по всему миру.
© AP Photo / LJ

Танцовщица Надин Гэй позирует фотографу в Нью-Йорке. 1941

Танцовщица Надин Гэй позирует фотографу в Нью-Йорке, 1941 год
1 из 3

Танцовщица Надин Гэй позирует фотографу в Нью-Йорке. 1941

© AP Photo / LJ
© AP Photo

Британская модель Твигги в Лондоне. 1967

Британская модель Твигги в Лондоне. 1967 год
2 из 3

Британская модель Твигги в Лондоне. 1967

© AP Photo
CC0 / Paramount Pictures / Американская модель и актриса Марго Хемингуэй
Американская модель и актриса Марго Хемингуэй
3 из 3
Американская модель и актриса Марго Хемингуэй
CC0 / Paramount Pictures /
1 из 3

Танцовщица Надин Гэй позирует фотографу в Нью-Йорке. 1941

© AP Photo / LJ
2 из 3

Британская модель Твигги в Лондоне. 1967

© AP Photo
3 из 3
Американская модель и актриса Марго Хемингуэй
CC0 / Paramount Pictures /
Затем подтянулись и заоблачные гонорары. Пример в 70-х задала Марго Хемингуэй, внучка знаменитого писателя, заключившая рекордный контракт на миллион долларов с косметической фирмой.
В общем, к 80-м планку подняли достаточно высоко. Но до "золотого стандарта" супермодели пока не додумались.

Супермодели — новые звезды 90-х

Считается, что "изобрел" супермоделей фотограф Питер Линдберг. Как-то он принес необычный снимок Александру Либерману, редакционному директору главного американского глянца. На пустынном пляже веселятся молодые счастливые девушки: минимум макияжа, будто случайно попали в кадр. Да еще и в белых рубашках на голое тело! Рассудив, что рекламодатели явно будут не в восторге, потому что такой кадр ничего не продает, Либерман отказался.
Однако вскоре снимок попал в руки легендарной Анне Винтур — той самой, которая станет прототипом Миранды Пристли из "Дьявол носит Prada". Тогда ее только назначили главным редактором Vogue, и она искала новый взгляд на модные съемки. Девушки Линдберга резко выделялись на фоне моделей того времени своей естественностью.

"Термин "супермодель" стал популярным в начале 90-х, когда на смену чопорным голливудским леди пришли девочки из соседнего двора с внешностью богинь, позирующие в белых рубашках, а не в роскошных вечерних нарядах. Весь феномен и заключается в этом стыке, который очень успешно монетизировали бренды и модные издания", — считает фотограф и автор проекта "Георгий за кадром" Георгий Кардава.

Обложка британского Vogue 1990 года вошла в историю фэшен-фотографии. Увидев Линду Евангелисту, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Татьяну Патиц и Кристи Тарлингтон в журнале, Джордж Майкл пригласил их в свой клип "Freedom! '90". Так они обрели еще и славу поп-звезд.
Вскоре за эту "команду" взялся Джанни Версаче. Он и другой итальянец, Джанфранко Ферре, способствовали формированию модельной "мафии". Они первыми стали платить небольшой избранной группе манекенщиц огромные деньги — в начале 1990-х тарифы доходили до 20 тысяч долларов в день.
Вот только такой культ личностей другим дизайнерам был просто невыгоден — и дело было даже не в капризах.
© AFP 2021 / Gerard JulienМодели Синди Кроуфорд, Ева Херцигова и Карен Малдер во время показа коллекции Herve Leger в Париже, Франция. 1996
Модели Синди Кроуфорд, Ева Херцигова и Карен Малдер во время показа коллекции Herve Leger в Париже, Франция. 1996 - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© AFP 2021 / Gerard Julien
Модели Синди Кроуфорд, Ева Херцигова и Карен Малдер во время показа коллекции Herve Leger в Париже, Франция. 1996
"Супермодели 90-х были знаменитостями одного уровня с поп-звездами и оскароносными голливудскими актрисами. Ведь они не только представляли собой образец физического совершенства, но и были яркими личностями: амбициозность, стальной характер, бескомпромиссность. Девушки и женщины мечтали походить на них, а для мужчин это был эротический фантазм", — говорит куратор фотовыставок и экс-фоторедактор журнала GQ Виктория Мармур.

Великое возвращение

К середине 90-х с уходом той "золотой пятерки" модельные стандарты качнулись в сторону крайностей. Пришла пора "героинового шика", лицом которого стала Кейт Мосс. Был на подиумах и "бразильский бум" — благодаря Жизель Бюндхен, самой высокооплачиваемой манекенщице в нулевых. За "наших" тоже можно порадоваться: достаточно назвать Наталью Водянову, которая считается первой супермоделью из России, или очень востребованную сейчас Ирину Шейк.
© AP Photo / Malcolm Clarke

Модель Кейт Мосс на презентации коллекции дизайнера Айзека Мизрахи в Нью-Йорке. 1994

Модель Кейт Мосс на презентации коллекции дизайнера Айзека Мизрахи в Нью-Йорке, 1994 год
1 из 3

Модель Кейт Мосс на презентации коллекции дизайнера Айзека Мизрахи в Нью-Йорке. 1994

© AP Photo / Malcolm Clarke
© AFP 2021 / Francois GuillotБразильская модель Жизель Бундхен во время показа Christian Dior. 2 июля 2007
Бразильская модель Жизель Бундхен во время показа Christian Dior. 2 июля 2007
2 из 3
Бразильская модель Жизель Бундхен во время показа Christian Dior. 2 июля 2007
© AFP 2021 / Francois Guillot
© AP Photo / Invision/ Arthur MolaРоссийская супермодель Наталья Водянова
Российская супермодель Наталья Водянова
3 из 3
Российская супермодель Наталья Водянова
© AP Photo / Invision/ Arthur Mola
1 из 3

Модель Кейт Мосс на презентации коллекции дизайнера Айзека Мизрахи в Нью-Йорке. 1994

© AP Photo / Malcolm Clarke
2 из 3
Бразильская модель Жизель Бундхен во время показа Christian Dior. 2 июля 2007
© AFP 2021 / Francois Guillot
3 из 3
Российская супермодель Наталья Водянова
© AP Photo / Invision/ Arthur Mola
Однако судьба вновь оказалась благосклонна к кумирам начала 90-х: на волне бодипозитива и diversity они вернулись на обложки и подиумы — на пятом и шестом десятке, что в прежние времена было невозможно. Так, Карла Бруни, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Хелена Кристенсен и Клаудия Шиффер участвовали в осеннем показе Versace в 2017 году. Шиффер снялась обнаженной для нескольких обложек, включая итальянский Vogue.
После этого многие заговорили, что "50 — это новые 30". Другие утверждали, что современные супермодели уже "не те". Парадокс: ведь в распоряжении молодых есть возможности, которые были недоступны в 90-х. Во-первых, огромная аудитория — у Кендалл Дженнер (152 миллиона подписчиков), Джиджи Хадид (64 миллиона), Беллы Хадид (почти 39 миллионов). Во-вторых, всевозможные фильтры.
"Однако сегодня от былого культа супермоделей остались лишь воспоминания, — уверена искусствовед-эксперт Минкультуры и историк моды Елена Елисеева. — У моды всегда есть "лицо". Просто соотношение акцентов "человек — одежда" бывает разным. Только когда личность превалирует, рождается феномен супермодели".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкCупермодель Белла Хадид на красной дорожке премьеры фильма "Рокетмен" (Rocketman) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
Cупермодель Белла Хадид на красной дорожке премьеры фильма Рокетмен (Rocketman) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Cупермодель Белла Хадид на красной дорожке премьеры фильма "Рокетмен" (Rocketman) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
"Теперь у каждой мало-мальски привлекательной девочки есть шанс стать супермоделью. Это девальвирует сакральный смысл термина", — подчеркивает Георгий Кардава.
Александр Шумский, президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia, настроен более оптимистично. "Ошибочно думать, что супермодели — это только те шесть девушек в белых рубашках на фотографиях Питера Линдберга. Просто прошло достаточно времени, чтобы они успели стать "иконами". Тренд на ностальгию диктует обществу героев — и к прошлому обращаться проще и понятнее". Вероятно, у каждого времени свои герои — в том числе и в моде.
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КультураКлаудиа ШифферКейт МоссзвездыVogueСШАподиум90-е годыДжиджи ХадидБелла ХадидСтиль жизниХелена Кристенсенчто посмотретьИрина ШейкПитер ЛиндбергСинди КроуфордVersaceНаоми КэмпбеллНаталья Водяновамода
 
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