https://ria.ru/20210220/supermodeli-1598222050.html

Главные модели 90-х: сколько они зарабатывали и почему они супер

Главные модели 90-х: сколько они зарабатывали и почему они супер

Синди Кроуфорд — 55. Яркая представительница золотой эры супермоделей, которые захватили подиумы в 80-е и 90-е годы, — до сих пор для многих икона стиля. О том, РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T08:00

2021-02-20T08:00

2021-02-20T08:12

клаудиа шиффер

кейт мосс

звезды

vogue

сша

подиум

90-е годы

джиджи хадид

белла хадид

стиль жизни

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Ольга Распопова, Галина Соколова. Синди Кроуфорд — 55. Яркая представительница золотой эры супермоделей, которые захватили подиумы в 80-е и 90-е годы, — до сих пор для многих икона стиля. О том, кого можно причислить к этой элитарной касте, какую роль сыграли в моде и действительно ли они незаменимы, — в материале РИА Новости. Модель, но не супер"Меньше чем за десять тысяч долларов я даже с кровати не встану". Эти слова приписывают Линде Евангелисте на пике ее карьеры. На самом деле, фраза, за которую ей потом пришлось оправдываться несколько лет, вырвана из контекста. Евангелиста говорила о том, что "такие слухи ходят" о ней и другой успешной модели — Кристи Терлингтон. Но за это уцепились: тогда, в 1991-м, это было слишком похоже на правду. К Терлингтон, Евангелисте и Наоми Кэмпбелл присоединились Синди Кроуфорд и Клаудия Шиффер. Эта пятерка в массовом сознании навсегда: настоящие супермодели. Термин, кстати, не новый: профессионалы использовали его еще в сороковых годах. Сначала речь шла просто о востребованности. Так, журнал Cosmopolitan в 1949-м удостоил этим титулом актрису и модель Аниту Колби, снимавшуюся в рекламе так часто, что ее прозвали The Face. Позже супермодель должна была еще и воплощать современный идеал красоты. Так, Glamour в 1968-м официально причислил к высшей модельной касте 19 девушек, среди которых были Твигги и Верушка. Им подражали миллионы по всему миру. Затем подтянулись и заоблачные гонорары. Пример в 70-х задала Марго Хемингуэй, внучка знаменитого писателя, заключившая рекордный контракт на миллион долларов с косметической фирмой. В общем, к 80-м планку подняли достаточно высоко. Но до "золотого стандарта" супермодели пока не додумались. Супермодели — новые звезды 90-х Считается, что "изобрел" супермоделей фотограф Питер Линдберг. Как-то он принес необычный снимок Александру Либерману, редакционному директору главного американского глянца. На пустынном пляже веселятся молодые счастливые девушки: минимум макияжа, будто случайно попали в кадр. Да еще и в белых рубашках на голое тело! Рассудив, что рекламодатели явно будут не в восторге, потому что такой кадр ничего не продает, Либерман отказался. Однако вскоре снимок попал в руки легендарной Анне Винтур — той самой, которая станет прототипом Миранды Пристли из "Дьявол носит Prada". Тогда ее только назначили главным редактором Vogue, и она искала новый взгляд на модные съемки. Девушки Линдберга резко выделялись на фоне моделей того времени своей естественностью. Обложка британского Vogue 1990 года вошла в историю фэшен-фотографии. Увидев Линду Евангелисту, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Татьяну Патиц и Кристи Тарлингтон в журнале, Джордж Майкл пригласил их в свой клип "Freedom! '90". Так они обрели еще и славу поп-звезд. Вскоре за эту "команду" взялся Джанни Версаче. Он и другой итальянец, Джанфранко Ферре, способствовали формированию модельной "мафии". Они первыми стали платить небольшой избранной группе манекенщиц огромные деньги — в начале 1990-х тарифы доходили до 20 тысяч долларов в день. Вот только такой культ личностей другим дизайнерам был просто невыгоден — и дело было даже не в капризах. "Супермодели 90-х были знаменитостями одного уровня с поп-звездами и оскароносными голливудскими актрисами. Ведь они не только представляли собой образец физического совершенства, но и были яркими личностями: амбициозность, стальной характер, бескомпромиссность. Девушки и женщины мечтали походить на них, а для мужчин это был эротический фантазм", — говорит куратор фотовыставок и экс-фоторедактор журнала GQ Виктория Мармур. Великое возвращениеК середине 90-х с уходом той "золотой пятерки" модельные стандарты качнулись в сторону крайностей. Пришла пора "героинового шика", лицом которого стала Кейт Мосс. Был на подиумах и "бразильский бум" — благодаря Жизель Бюндхен, самой высокооплачиваемой манекенщице в нулевых. За "наших" тоже можно порадоваться: достаточно назвать Наталью Водянову, которая считается первой супермоделью из России, или очень востребованную сейчас Ирину Шейк. Однако судьба вновь оказалась благосклонна к кумирам начала 90-х: на волне бодипозитива и diversity они вернулись на обложки и подиумы — на пятом и шестом десятке, что в прежние времена было невозможно. Так, Карла Бруни, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Хелена Кристенсен и Клаудия Шиффер участвовали в осеннем показе Versace в 2017 году. Шиффер снялась обнаженной для нескольких обложек, включая итальянский Vogue.После этого многие заговорили, что "50 — это новые 30". Другие утверждали, что современные супермодели уже "не те". Парадокс: ведь в распоряжении молодых есть возможности, которые были недоступны в 90-х. Во-первых, огромная аудитория — у Кендалл Дженнер (152 миллиона подписчиков), Джиджи Хадид (64 миллиона), Беллы Хадид (почти 39 миллионов). Во-вторых, всевозможные фильтры. "Однако сегодня от былого культа супермоделей остались лишь воспоминания, — уверена искусствовед-эксперт Минкультуры и историк моды Елена Елисеева. — У моды всегда есть "лицо". Просто соотношение акцентов "человек — одежда" бывает разным. Только когда личность превалирует, рождается феномен супермодели". "Теперь у каждой мало-мальски привлекательной девочки есть шанс стать супермоделью. Это девальвирует сакральный смысл термина", — подчеркивает Георгий Кардава. Александр Шумский, президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia, настроен более оптимистично. "Ошибочно думать, что супермодели — это только те шесть девушек в белых рубашках на фотографиях Питера Линдберга. Просто прошло достаточно времени, чтобы они успели стать "иконами". Тренд на ностальгию диктует обществу героев — и к прошлому обращаться проще и понятнее". Вероятно, у каждого времени свои герои — в том числе и в моде.

https://ria.ru/20201107/moda-1583325294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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