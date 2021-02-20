https://ria.ru/20210220/sochi-1598268949.html
Пожар в гостинице в Сочи ликвидировали
Пожар в гостинице в Сочи ликвидировали
Пожар в гостинице в Сочи полностью ликвидирован, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T08:48
2021-02-20T08:48
2021-02-20T09:23
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
сочи
происшествия
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СОЧИ, 20 фев - РИА Новости. Пожар в гостинице в Сочи полностью ликвидирован, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.Ранее в главке сообщили, что спасатели ликвидировали открытый огонь в гостинице в Сочи. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров, эвакуировано 23 человека."Погибших и пострадавших нет. 8.39 - полная ликвидация пожара в Сочи", - сказали в ведомстве.Также в пресс-службе уточнили, что постояльцев в гостинице не было - объект был закрыт на реконструкцию. Эвакуированы рабочие, проводившие отделочные работы в здании.
https://ria.ru/20210220/pozhar-1598266777.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, сочи, происшествия