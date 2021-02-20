Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210220/sochi-1598268949.html
Пожар в гостинице в Сочи ликвидировали
Пожар в гостинице в Сочи ликвидировали
Пожар в гостинице в Сочи полностью ликвидирован, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T08:48
2021-02-20T09:23
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
сочи
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_4702ce566c5093feb0abfa7a0001212c.jpg
СОЧИ, 20 фев - РИА Новости. Пожар в гостинице в Сочи полностью ликвидирован, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.Ранее в главке сообщили, что спасатели ликвидировали открытый огонь в гостинице в Сочи. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров, эвакуировано 23 человека."Погибших и пострадавших нет. 8.39 - полная ликвидация пожара в Сочи", - сказали в ведомстве.Также в пресс-службе уточнили, что постояльцев в гостинице не было - объект был закрыт на реконструкцию. Эвакуированы рабочие, проводившие отделочные работы в здании.
https://ria.ru/20210220/pozhar-1598266777.html
краснодарский край
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_27768a00aa4db2ee2a28d5d370973a27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, сочи, происшествия

Пожар в гостинице в Сочи ликвидировали

08:48 20.02.2021 (обновлено: 09:23 20.02.2021)
 
© Fotolia / WellphotoПожарные работают на месте происшествия
Пожарные работают на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© Fotolia / Wellphoto
Читать ria.ru в
СОЧИ, 20 фев - РИА Новости. Пожар в гостинице в Сочи полностью ликвидирован, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Ранее в главке сообщили, что спасатели ликвидировали открытый огонь в гостинице в Сочи. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров, эвакуировано 23 человека.
"Погибших и пострадавших нет. 8.39 - полная ликвидация пожара в Сочи", - сказали в ведомстве.
Также в пресс-службе уточнили, что постояльцев в гостинице не было - объект был закрыт на реконструкцию. Эвакуированы рабочие, проводившие отделочные работы в здании.
Кровля Театра юного зрителя горит в Томске. Кадры МЧС - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
08:13
В центре Томска загорелся Театр юного зрителя
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Краснодарский крайСочиПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:18В Кремле оценили политические перспективы Навального
14:18В Кремле прокомментировали санкции Украины против Медведчука
14:16Соболь предъявили обвинение по делу о неприкосновенности жилища
14:15В Сочи произошла массовая авария
14:13Подтвержден первый случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H5N8
14:13В Подмосковье трех школьников госпитализировали с отравлением
14:13Под завалами в Норильске нашли тела еще двух рабочих
14:10Толстой объяснил, почему Навальный не является политиком
14:08Посол Афганистана оценил перспективы вывода контингентов США и НАТО
14:03В ЛНР считают, что украинские силовики получили тайный приказ стрелять
14:01Вирусолог сравнил вакцины "Спутник V" и "КовиВак"
14:00Началось второе заседание суда по Навальному
13:52В Доминикане рассказали, когда страна станет ковидо-безопасной
13:51Красноярский губернатор рассказал о разборе завалов в Норильске
13:49Адвокаты Навального зашли в суд на заседание по делу о клевете
13:41Навального могут в ближайшие дни этапировать в одну из колоний ЦФО
13:37Восемь пострадавших при ЧП на фабрике в Норильске находятся в больнице
13:28Прокурор: на время лечения Навального ФСИН приостановила за ним надзор
13:28Потанин назвал причину ЧП на Норильской обогатительной фабрике
13:27Дипломаты уехали из суда после решения по замене срока Навальному
Лента новостейМолния