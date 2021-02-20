https://ria.ru/20210220/sochi-1598268949.html

Пожар в гостинице в Сочи ликвидировали

Пожар в гостинице в Сочи ликвидировали

Пожар в гостинице в Сочи полностью ликвидирован, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T08:48

2021-02-20T08:48

2021-02-20T09:23

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

краснодарский край

сочи

происшествия

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СОЧИ, 20 фев - РИА Новости. Пожар в гостинице в Сочи полностью ликвидирован, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.Ранее в главке сообщили, что спасатели ликвидировали открытый огонь в гостинице в Сочи. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров, эвакуировано 23 человека."Погибших и пострадавших нет. 8.39 - полная ликвидация пожара в Сочи", - сказали в ведомстве.Также в пресс-службе уточнили, что постояльцев в гостинице не было - объект был закрыт на реконструкцию. Эвакуированы рабочие, проводившие отделочные работы в здании.

https://ria.ru/20210220/pozhar-1598266777.html

краснодарский край

сочи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, сочи, происшествия