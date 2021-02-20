https://ria.ru/20210220/sobesedovanie-1598370892.html
Девятиклассники МО успешно справились с собеседованием по русскому языку
Девятиклассники МО успешно справились с собеседованием по русскому языку
Итоговое собеседование по русскому языку успешно прошли 99,5% девятиклассников из Московской области. Об этом рассказала министр образования региона Ирина... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T16:27
2021-02-20T16:27
2021-02-20T16:27
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Итоговое собеседование по русскому языку успешно прошли 99,5% девятиклассников из Московской области. Об этом рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина, сообщил телеканал "360". Испытание успешно прошли почти все учащиеся. Всего на собеседование ходили более 78 тысяч школьников. Министр призвала школьников, которые получили незачет или пропустили собеседование по уважительной причине, не расстраиваться. Их ждут в дополнительные дни сдачи — 10 марта и 17 мая. Результаты испытания опубликованы в личном кабинете на сайте result.rcoi.net. Для входа в систему нужно ввести фамилию и паспортные данные.
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РИА Новости
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