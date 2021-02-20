https://ria.ru/20210220/snegopad-1598382732.html
Службы Москвы завершают работы по ликвидации последствий снегопада
Службы Москвы завершают работы по ликвидации последствий снегопада
Коммунальные службы Москвы завершают работы по ликвидации последствий сильного снегопада, за неделю с улиц и дворов убрали более 28 миллионов кубометров снега,... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T17:14
2021-02-20T17:14
2021-02-20T17:14
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Коммунальные службы Москвы завершают работы по ликвидации последствий сильного снегопада, за неделю с улиц и дворов убрали более 28 миллионов кубометров снега, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в Telegram-канале."Городские службы завершают работы по ликвидации последствий сильного снегопада. За неделю с улиц и дворов убрали более 28 миллионов кубометров снега", - говорится в сообщении.Отмечается, что все снегосплавные пункты работают круглосуточно и с максимальной загрузкой. Часть снега вывозится на временные площадки, после он будет перемещен на снегосплавы."На протяжении недели городские службы работали в усиленном режиме. В уборке снега задействовали максимальное количество техники и работников коммунальных служб, сотрудников столичных инженерных компаний. За короткий срок нам удалось убрать с улиц огромный объем снега. Сбоев в движении общественного транспорта и функционировании систем жизнеобеспечения мегаполиса допущено не было", - цитируют в сообщении заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
https://realty.ria.ru/20210220/pereplanirovka-1598282458.html
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петр бирюков, москва
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Коммунальные службы Москвы завершают работы по ликвидации последствий сильного снегопада, за неделю с улиц и дворов убрали более 28 миллионов кубометров снега, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в Telegram-канале.
"Городские службы завершают работы по ликвидации последствий сильного снегопада. За неделю с улиц и дворов убрали более 28 миллионов кубометров снега", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все снегосплавные пункты работают круглосуточно и с максимальной загрузкой. Часть снега вывозится на временные площадки, после он будет перемещен на снегосплавы.
"На протяжении недели городские службы работали в усиленном режиме. В уборке снега задействовали максимальное количество техники и работников коммунальных служб, сотрудников столичных инженерных компаний. За короткий срок нам удалось убрать с улиц огромный объем снега. Сбоев в движении общественного транспорта и функционировании систем жизнеобеспечения мегаполиса допущено не было", - цитируют в сообщении заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова
.