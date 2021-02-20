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https://ria.ru/20210220/shestun-1598383344.html
Суд признал законным приговор экс-главе Серпуховского района Подмосковья
Суд признал законным приговор экс-главе Серпуховского района Подмосковья
Московский областной суд в субботу признал законным приговор экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, осужденному на 15 лет колонии... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T17:16
2021-02-20T17:25
россия
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
московский областной суд
дмитрий песков
александр шестун
московская область (подмосковье)
серпуховский район
происшествия
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КРАСНОГОРСК (Московская область), 20 фев - РИА Новости. Московский областной суд в субботу признал законным приговор экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, осужденному на 15 лет колонии строгого режима за коррупционные преступления, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил: приговор Подольского городского суда Московской области оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - огласила решение судебная коллегия.Защита просила апелляционную инстанцию отменить приговор и оправдать Шестуна, прокуратура в свою очередь наставала на законности решения Подольского суда Подмосковья.Подольский городской суд Подмосковья в конце декабря минувшего года приговорил экс-главу района к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Кроме того, суд обязал бывшего чиновника выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района.Шестуна признали виновным во взяточничестве, мошенничестве, отмывании преступных доходов, а также незаконном участии в предпринимательской деятельности. В частности, по версии СК РФ, Шестун в 2003-2018 годах через доверенных лиц создал 47 фирм, которым раздавал земельные участки вне конкурсных процедур и предоставлял бюджетные кредиты по минимальной ставке.Бывший глава района Подмосковья вину не признал, заявляя, что уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района. Перед задержанием он записывал видеообращение к президенту, в котором жаловался на давление и угрозы, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков впоследствии заявлял, что ему "нечего сказать по этой теме".По искам Генпрокуратуры у Шестуна и соответчиков судами изъяты объекты недвижимости, машины, речной транспорт и многое другое на сумму порядка 11 миллиардов рублей. По мнению ГП РФ, все эти активы Шестун вывел из фондов госсобственности или приобрел на полученные преступным путем средства, что "привело к его существенному обогащению".Шестун находится под стражей с середины июня 2018 года. В СИЗО мужчина несколько раз объявлял голодовки, из-за чего его вес в какой-то момент приблизился к 58 килограммам при росте в 192 сантиметра. Врачам приходилась принудительно кормить Шестуна.Другие фигуранты данного уголовного дела - Борис Криводубский и Сергей Самсонов - объявлены в международный розыск.
https://ria.ru/20201228/shestun-1591228657.html
https://realty.ria.ru/20200917/shestun-postrigan-1577381462.html
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россия
московская область (подмосковье)
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россия, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, московский областной суд, дмитрий песков, александр шестун, московская область (подмосковье), серпуховский район, происшествия

Суд признал законным приговор экс-главе Серпуховского района Подмосковья

17:16 20.02.2021 (обновлено: 17:25 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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КРАСНОГОРСК (Московская область), 20 фев - РИА Новости. Московский областной суд в субботу признал законным приговор экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, осужденному на 15 лет колонии строгого режима за коррупционные преступления, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: приговор Подольского городского суда Московской области оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - огласила решение судебная коллегия.
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
28 декабря 2020, 14:43
Шестун "расстроился", что получил 15 лет колонии, а не 20, заявили в ОНК
Защита просила апелляционную инстанцию отменить приговор и оправдать Шестуна, прокуратура в свою очередь наставала на законности решения Подольского суда Подмосковья.
Подольский городской суд Подмосковья в конце декабря минувшего года приговорил экс-главу района к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Кроме того, суд обязал бывшего чиновника выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района.
Шестуна признали виновным во взяточничестве, мошенничестве, отмывании преступных доходов, а также незаконном участии в предпринимательской деятельности. В частности, по версии СК РФ, Шестун в 2003-2018 годах через доверенных лиц создал 47 фирм, которым раздавал земельные участки вне конкурсных процедур и предоставлял бюджетные кредиты по минимальной ставке.
Статуя богини правосудия (Фемида) в здании суда - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября 2020, 13:25
С Шестуна и Постриганя взыскали изъятые по суду подмосковные земли
Бывший глава района Подмосковья вину не признал, заявляя, что уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района. Перед задержанием он записывал видеообращение к президенту, в котором жаловался на давление и угрозы, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков впоследствии заявлял, что ему "нечего сказать по этой теме".
По искам Генпрокуратуры у Шестуна и соответчиков судами изъяты объекты недвижимости, машины, речной транспорт и многое другое на сумму порядка 11 миллиардов рублей. По мнению ГП РФ, все эти активы Шестун вывел из фондов госсобственности или приобрел на полученные преступным путем средства, что "привело к его существенному обогащению".
Шестун находится под стражей с середины июня 2018 года. В СИЗО мужчина несколько раз объявлял голодовки, из-за чего его вес в какой-то момент приблизился к 58 килограммам при росте в 192 сантиметра. Врачам приходилась принудительно кормить Шестуна.
Другие фигуранты данного уголовного дела - Борис Криводубский и Сергей Самсонов - объявлены в международный розыск.
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде - РИА Новости, 1920, 10.08.2020
10 августа 2020, 17:38
Суд взыскал с Шестуна имущество на миллиард рублей
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФМосковский областной судДмитрий ПесковАлександр ШестунМосковская область (Подмосковье)Серпуховский районПроисшествия
 
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