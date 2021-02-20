https://ria.ru/20210220/shestun-1598383344.html

Суд признал законным приговор экс-главе Серпуховского района Подмосковья

Суд признал законным приговор экс-главе Серпуховского района Подмосковья

Московский областной суд в субботу признал законным приговор экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, осужденному на 15 лет колонии... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T17:16

2021-02-20T17:16

2021-02-20T17:25

россия

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

московский областной суд

дмитрий песков

александр шестун

московская область (подмосковье)

серпуховский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590246750_0:0:3248:1828_1920x0_80_0_0_2f976f5417c593006476ea850d20b037.jpg

КРАСНОГОРСК (Московская область), 20 фев - РИА Новости. Московский областной суд в субботу признал законным приговор экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, осужденному на 15 лет колонии строгого режима за коррупционные преступления, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил: приговор Подольского городского суда Московской области оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - огласила решение судебная коллегия.Защита просила апелляционную инстанцию отменить приговор и оправдать Шестуна, прокуратура в свою очередь наставала на законности решения Подольского суда Подмосковья.Подольский городской суд Подмосковья в конце декабря минувшего года приговорил экс-главу района к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Кроме того, суд обязал бывшего чиновника выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района.Шестуна признали виновным во взяточничестве, мошенничестве, отмывании преступных доходов, а также незаконном участии в предпринимательской деятельности. В частности, по версии СК РФ, Шестун в 2003-2018 годах через доверенных лиц создал 47 фирм, которым раздавал земельные участки вне конкурсных процедур и предоставлял бюджетные кредиты по минимальной ставке.Бывший глава района Подмосковья вину не признал, заявляя, что уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района. Перед задержанием он записывал видеообращение к президенту, в котором жаловался на давление и угрозы, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков впоследствии заявлял, что ему "нечего сказать по этой теме".По искам Генпрокуратуры у Шестуна и соответчиков судами изъяты объекты недвижимости, машины, речной транспорт и многое другое на сумму порядка 11 миллиардов рублей. По мнению ГП РФ, все эти активы Шестун вывел из фондов госсобственности или приобрел на полученные преступным путем средства, что "привело к его существенному обогащению".Шестун находится под стражей с середины июня 2018 года. В СИЗО мужчина несколько раз объявлял голодовки, из-за чего его вес в какой-то момент приблизился к 58 килограммам при росте в 192 сантиметра. Врачам приходилась принудительно кормить Шестуна.Другие фигуранты данного уголовного дела - Борис Криводубский и Сергей Самсонов - объявлены в международный розыск.

https://ria.ru/20201228/shestun-1591228657.html

https://realty.ria.ru/20200917/shestun-postrigan-1577381462.html

https://ria.ru/20200810/1575600904.html

россия

московская область (подмосковье)

серпуховский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, московский областной суд, дмитрий песков, александр шестун, московская область (подмосковье), серпуховский район, происшествия