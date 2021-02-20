https://ria.ru/20210220/rostekhnadzor-1598290535.html

После обрушения в цеху в Норильске начались проверки в Ростехнадзоре

После обрушения в цеху в Норильске начались проверки в Ростехнадзоре

Прокуратура в связи с обрушением в цеху Норильской обогатительной фабрики (принадлежит ООО "Медвежий ручей"), начала проверки местных отделений Ростехнадзора и... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T11:00

2021-02-20T11:00

2021-02-20T11:00

обрушение на фабрике в норильске

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598269551_0:44:1201:720_1920x0_80_0_0_a471a01cea4c9bbe458a644bf16a9c50.jpg

КРАСНОЯРСК, 20 фев - РИА Новости. Прокуратура в связи с обрушением в цеху Норильской обогатительной фабрики (принадлежит ООО "Медвежий ручей"), начала проверки местных отделений Ростехнадзора и трудовой инспекции, сообщил журналистам глава надзорного ведомства региона Роман Тютюник.Ранее МЧС сообщило, что информация об обрушении поступила в 0.44 мск. По уточненным данным площадь обрушения составила порядка 1 тысячи "квадратов". Самостоятельно спаслись два человека, четырех человек спасли из-под завалов, продолжаются поиски еще двоих. Позже один из извлеченных из-под завалов скончался в машине скорой помощи, пятеро в госпитализированы в тяжелом состоянии. Прокуратура начала проверку о нарушении правил промышленной безопасности. СК региона возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. По данным прокуратуры, обрушение произошло во время ремонтных работ по усилению конструкций. По данным "Норникеля" под завалами находятся работники подрядной организации ООО "Норильскникельремонт". Также происшествием занялся Ростехнадзор."Аппаратом прокуратуры края проводятся проверки в самом Ростехнадзоре, Госинспекции труда на предмет того, какие ими контрольные мероприятия были выполнены либо недовыполнены для того, чтобы сделать выводы о наличии либо отсутствии нарушений, и при необходимости нами будут приняты все меры прокурорского реагирования", - сказал Тютюник.В настоящее время на месте идут аварийно-спасательные работы. Всего привлечено 212 человек, 59 единиц техники.

https://ria.ru/20210220/norilsk-1598273655.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Спасение пострадавшего и кадры последствий обрушения на фабрике в Норильске Спасение пострадавшего и кадры последствий обрушения на фабрике в Норильске 2021-02-20T11:00 true PT1M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обрушение на фабрике в норильске, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия