https://ria.ru/20210220/rostekhnadzor-1598290535.html
После обрушения в цеху в Норильске начались проверки в Ростехнадзоре
После обрушения в цеху в Норильске начались проверки в Ростехнадзоре
Прокуратура в связи с обрушением в цеху Норильской обогатительной фабрики (принадлежит ООО "Медвежий ручей"), начала проверки местных отделений Ростехнадзора и... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T11:00
2021-02-20T11:00
2021-02-20T11:00
обрушение на фабрике в норильске
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 20 фев - РИА Новости. Прокуратура в связи с обрушением в цеху Норильской обогатительной фабрики (принадлежит ООО "Медвежий ручей"), начала проверки местных отделений Ростехнадзора и трудовой инспекции, сообщил журналистам глава надзорного ведомства региона Роман Тютюник.Ранее МЧС сообщило, что информация об обрушении поступила в 0.44 мск. По уточненным данным площадь обрушения составила порядка 1 тысячи "квадратов". Самостоятельно спаслись два человека, четырех человек спасли из-под завалов, продолжаются поиски еще двоих. Позже один из извлеченных из-под завалов скончался в машине скорой помощи, пятеро в госпитализированы в тяжелом состоянии. Прокуратура начала проверку о нарушении правил промышленной безопасности. СК региона возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. По данным прокуратуры, обрушение произошло во время ремонтных работ по усилению конструкций. По данным "Норникеля" под завалами находятся работники подрядной организации ООО "Норильскникельремонт". Также происшествием занялся Ростехнадзор."Аппаратом прокуратуры края проводятся проверки в самом Ростехнадзоре, Госинспекции труда на предмет того, какие ими контрольные мероприятия были выполнены либо недовыполнены для того, чтобы сделать выводы о наличии либо отсутствии нарушений, и при необходимости нами будут приняты все меры прокурорского реагирования", - сказал Тютюник.В настоящее время на месте идут аварийно-спасательные работы. Всего привлечено 212 человек, 59 единиц техники.
https://ria.ru/20210220/norilsk-1598273655.html
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Спасение пострадавшего и кадры последствий обрушения на фабрике в Норильске
Спасение пострадавшего и кадры последствий обрушения на фабрике в Норильске
2021-02-20T11:00
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обрушение на фабрике в норильске, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия