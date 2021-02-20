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Путин 24 февраля встретится с президентом Киргизии
Путин 24 февраля встретится с президентом Киргизии
Президент России Владимир Путин 24 февраля проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, лидеры обсудят перспективы сотрудничества и вопросы... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T12:09
2021-02-20T12:09
россия
садыр жапаров
владимир путин
киргизия
политика
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 24 февраля проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, лидеры обсудят перспективы сотрудничества и вопросы интеграции, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать четвертого февраля в Москве пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым, который будет находиться в России с визитом. Планируется рассмотреть состояние и перспективы дальнейшего развития российско-киргизского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также обсудить актуальные вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве", - говорится в сообщении.
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россия, садыр жапаров, владимир путин, киргизия, политика

Путин 24 февраля встретится с президентом Киргизии

12:09 20.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 24 февраля проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, лидеры обсудят перспективы сотрудничества и вопросы интеграции, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать четвертого февраля в Москве пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым, который будет находиться в России с визитом. Планируется рассмотреть состояние и перспективы дальнейшего развития российско-киргизского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также обсудить актуальные вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве", - говорится в сообщении.
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