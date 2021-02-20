https://ria.ru/20210220/putin-1598307248.html

Путин 24 февраля встретится с президентом Киргизии

Путин 24 февраля встретится с президентом Киргизии

Президент России Владимир Путин 24 февраля проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, лидеры обсудят перспективы сотрудничества и вопросы... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T12:09

2021-02-20T12:09

2021-02-20T12:09

россия

садыр жапаров

владимир путин

киргизия

политика

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 24 февраля проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, лидеры обсудят перспективы сотрудничества и вопросы интеграции, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать четвертого февраля в Москве пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым, который будет находиться в России с визитом. Планируется рассмотреть состояние и перспективы дальнейшего развития российско-киргизского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также обсудить актуальные вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210219/kirgiziya-1598117681.html

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россия, садыр жапаров, владимир путин, киргизия, политика