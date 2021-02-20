Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210220/proiskhozhdenie-1598383664.html
Попова высказалась о происхождении коронавируса
Попова высказалась о происхождении коронавируса
Коронавирус пришел к человеку через животное, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T17:17
2021-02-20T19:20
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564134619_0:2:3000:1690_1920x0_80_0_0_d3fc015ffb0289f594e279fd07f50e36.jpg
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Коронавирус пришел к человеку через животное, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Один из самых свежих - это пример коронавируса, COVID-19, который пришел к человеку, очевидно, через животных", — сказала Попова в эфире "России 24".Ранее группа экспертов ВОЗ побывала в Китае, чтобы установить причины возникновения коронавируса SARS-CoV-2. По словам одного из членов команды Питера Дасзака, коронавирус с большой долей вероятности передался человеку от летучих мышей. Он, как заметил эксперт, зародился на юге Китая, а затем оказался на ферме диких животных. Далее заразиться коронавирусом могли либо сотрудники фермы, либо обитатели — барсуки, хорьки, енотовидные собаки и циветты. Гипотеза о передаче коронавируса от диких животных через промежуточное звено получила наибольшую поддержку китайских ученых и участников миссии ВОЗ. Ее продолжат изучать. При этом эксперты заявили, что передача вируса к человеку из-за лабораторной утечки маловероятна.По последним данным организации, за время пандемии во всем мире COVID-19 заразились более 110 миллионов человек, около 2,4 миллиона умерли.С недавних пор начали распространяться новые штаммы SARS-CoV-2: британский обнаружили уже в 86 странах, южноафриканский — в 44, а бразильский/японский — в 15. Предварительные исследования показали, что вариант коронавируса из ЮАР, как и выявленный в Великобритании, более заразный.Однако официальных данных о том, как они влияют на тяжесть заболевания или смертность, пока нет.
https://ria.ru/20210216/rassledovanie-1597673109.html
https://ria.ru/20210219/koronavirus-1598232691.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564134619_372:0:2628:1692_1920x0_80_0_0_3a793e90aed387854ffd74db90514fc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова высказалась о происхождении коронавируса

17:17 20.02.2021 (обновлено: 19:20 20.02.2021)
 
© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© AP Photo / CDC
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Коронавирус пришел к человеку через животное, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Один из самых свежих - это пример коронавируса, COVID-19, который пришел к человеку, очевидно, через животных", — сказала Попова в эфире "России 24".
Сотрудники службы безопасности у Уханьского института вирусологии во время визита группы ВОЗ - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 13:10Россия-Китай: Главное
Китай опровергает измышления СМИ США о расследовании цитатами экспертов
Ранее группа экспертов ВОЗ побывала в Китае, чтобы установить причины возникновения коронавируса SARS-CoV-2. По словам одного из членов команды Питера Дасзака, коронавирус с большой долей вероятности передался человеку от летучих мышей.
Он, как заметил эксперт, зародился на юге Китая, а затем оказался на ферме диких животных. Далее заразиться коронавирусом могли либо сотрудники фермы, либо обитатели — барсуки, хорьки, енотовидные собаки и циветты. Гипотеза о передаче коронавируса от диких животных через промежуточное звено получила наибольшую поддержку китайских ученых и участников миссии ВОЗ. Ее продолжат изучать.
Экспонаты выставки в Ухани, организованной выставочным центром, который был временным госпиталем во время пандемии коронавируса - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля, 19:41Распространение коронавируса
Немецкий ученый заявил о лабораторном происхождении коронавируса
При этом эксперты заявили, что передача вируса к человеку из-за лабораторной утечки маловероятна.
По последним данным организации, за время пандемии во всем мире COVID-19 заразились более 110 миллионов человек, около 2,4 миллиона умерли.
С недавних пор начали распространяться новые штаммы SARS-CoV-2: британский обнаружили уже в 86 странах, южноафриканский — в 44, а бразильский/японский — в 15. Предварительные исследования показали, что вариант коронавируса из ЮАР, как и выявленный в Великобритании, более заразный.
Однако официальных данных о том, как они влияют на тяжесть заболевания или смертность, пока нет.
 
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03По делу о гибели рабочих норильской фабрики задержали четырех человек
04:41Лазарев и Манукян рассказали, как готовятся к финалу "Танцев со звездами"
04:35Ученые сделали открытие, касающееся иммунитета к коронавирусу
04:16Падение частей авиадвигателя на дома в США сняли на видео
03:37За участие в беспорядках в Испании за сутки задержали более 30 человек
03:19Немецкие СМИ: Байден оказался перед дилеммой из-за "Северного потока — 2"
03:15Вильфанд рассказал, когда в европейскую часть России придет потепление
03:13Дочь ветерана Артеменко рассказала о его отношении к вердикту суда
03:11Дочь ветерана Артеменко рассказала о состоянии здоровья отца
03:08В РКК "Энергия" рассказали о парашютной системе корабля "Орел"
03:05"Калашников" рассказал об испытаниях снарядов "Краснополь-М2"
02:46Билл Гейтс объяснил энергетический коллапс в Техасе
02:41Ученая оценила риск заражения птичьим гриппом при употреблении курицы
02:40Не менее трех человек погибли при стрельбе в Луизиане
02:17При стрельбе рядом с оружейным магазином в США погибли несколько человек
02:17Юрист рассказал, как вернуть совершенный по ошибке денежный перевод
02:15В Испании 11 человек задержали при беспорядках из-за ареста рэпера
02:13Симптом коронавируса назвали признаком другой смертельно опасной болезни
02:08Эксперт раскрыл секреты легкого путешествия автостопом по России
01:54Зеленский ввел санкции против сети "Спортмастер"
Лента новостейМолния