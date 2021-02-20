https://ria.ru/20210220/proiskhozhdenie-1598383664.html
Попова высказалась о происхождении коронавируса
Попова высказалась о происхождении коронавируса
Коронавирус пришел к человеку через животное, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T17:17
2021-02-20T17:17
2021-02-20T19:20
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Коронавирус пришел к человеку через животное, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Один из самых свежих - это пример коронавируса, COVID-19, который пришел к человеку, очевидно, через животных", — сказала Попова в эфире "России 24".Ранее группа экспертов ВОЗ побывала в Китае, чтобы установить причины возникновения коронавируса SARS-CoV-2. По словам одного из членов команды Питера Дасзака, коронавирус с большой долей вероятности передался человеку от летучих мышей. Он, как заметил эксперт, зародился на юге Китая, а затем оказался на ферме диких животных. Далее заразиться коронавирусом могли либо сотрудники фермы, либо обитатели — барсуки, хорьки, енотовидные собаки и циветты. Гипотеза о передаче коронавируса от диких животных через промежуточное звено получила наибольшую поддержку китайских ученых и участников миссии ВОЗ. Ее продолжат изучать. При этом эксперты заявили, что передача вируса к человеку из-за лабораторной утечки маловероятна.По последним данным организации, за время пандемии во всем мире COVID-19 заразились более 110 миллионов человек, около 2,4 миллиона умерли.С недавних пор начали распространяться новые штаммы SARS-CoV-2: британский обнаружили уже в 86 странах, южноафриканский — в 44, а бразильский/японский — в 15. Предварительные исследования показали, что вариант коронавируса из ЮАР, как и выявленный в Великобритании, более заразный.Однако официальных данных о том, как они влияют на тяжесть заболевания или смертность, пока нет.
https://ria.ru/20210216/rassledovanie-1597673109.html
https://ria.ru/20210219/koronavirus-1598232691.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество