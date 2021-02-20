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Вечером в Москве ожидаются пробки до восьми баллов
Вечером в Москве ожидаются пробки до восьми баллов
Длина заторов утром на дорогах Москвы составляет 53 километра, вечером в городе ожидаются пробки в 7-8 баллов, сообщает официальный Telegram-канал столичного... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T08:03
2021-02-20T08:03
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Длина заторов утром на дорогах Москвы составляет 53 километра, вечером в городе ожидаются пробки в 7-8 баллов, сообщает официальный Telegram-канал столичного дептранса.Сейчас в столице пробки в 2 балла, на движение влияют ДТП и дорожные работы. В центр движение затруднено на внешней стороне МКАД перед Дмитровским шоссе, а также на Волгоградском проспекте и шоссе Энтузиастов. На внешней стороне МКАД перед Дмитровским шоссе произошло ДТП с фурой, из-за чего средние ряды перекрыты. Сейчас там четырехкилометровый затор, съезд из области стоит без движения."Длина заторов - 53 километра", - говорится в сообщении.Ведомство сообщает, что днем в Москве ожидаются пробки 5-6 баллов, вечером - 7-8 баллов.
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россия, telegram (приложение), авто, москва
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости.
Длина заторов утром на дорогах Москвы
составляет 53 километра, вечером в городе ожидаются пробки в 7-8 баллов, сообщает официальный Telegram
-канал столичного дептранса.
Сейчас в столице пробки в 2 балла, на движение влияют ДТП и дорожные работы. В центр движение затруднено на внешней стороне МКАД перед Дмитровским шоссе, а также на Волгоградском проспекте и шоссе Энтузиастов. На внешней стороне МКАД перед Дмитровским шоссе произошло ДТП с фурой, из-за чего средние ряды перекрыты. Сейчас там четырехкилометровый затор, съезд из области стоит без движения.
"Длина заторов - 53 километра", - говорится в сообщении.
Ведомство сообщает, что днем в Москве ожидаются пробки 5-6 баллов, вечером - 7-8 баллов.