https://ria.ru/20210220/prigovor-1598309994.html

Защита Навального планирует обжаловать приговор в вышестоящей инстанции

Защита Навального планирует обжаловать приговор в вышестоящей инстанции

Защита Алексея Навального намерена продолжать обжаловать решение о замене ему условного срока по делу "Ив Роше" на реальный, сообщил журналистам адвокат Вадим... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T12:21

2021-02-20T12:21

2021-02-20T12:52

ив роше

вадим кобзев

алексей навальный

москва

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Защита Алексея Навального намерена продолжать обжаловать решение о замене ему условного срока по делу "Ив Роше" на реальный, сообщил журналистам адвокат Вадим Кобзев.Сегодня Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным. Ему придется провести в неволе около 2,5 лет."Защита планирует обжаловать решение в вышестоящей инстанции ", - сказал Кобзев.Навальный выглядел расстроенным, пока слушал решение суда, но когда судья закончил читать, начал смеяться."Полтора месяца скинули, уже нормально", - сказал он. На вопрос судьи Навальный ответил, что решение ему понятно: "Да-да, спасибо".Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока.До этого ФСИН трижды выступала за эту меру – но каждый раз получала в суде отказ. В целом, лишение привилегии отбывать срок условно применяется в России довольно активно – только в прошлом году эту меру приняли в отношении 11,3 тысячи человек, а в 2019-м – более чем 15 тысяч.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.

https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598294933.html

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Комментарии адвокатов Навального после суда Адвокаты Навального сообщают детали о его этапировании в колонию и об обжаловании решения суда 2021-02-20T12:21 true PT0M44S

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ив роше, вадим кобзев, алексей навальный, москва