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Британская газета рассказала о предупреждении Байдену от России
Британская газета рассказала о предупреждении Байдену от России
Журналист британского издания Express счел заявление Кремля по поводу американских санкций против "Северного потока — 2" предупреждением в адрес президента США... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T14:52
2021-02-20T16:40
россия
северный поток — 2
энтони блинкен
дональд трамп
джо байден
германия
сша
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В Британии рассказали о предупреждении Байдену от России
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Журналист британского издания Express счел заявление Кремля по поводу американских санкций против "Северного потока — 2" предупреждением в адрес президента США Джо Байдена.Строительство газопровода было приостановлено из-за противодействия со стороны администрации Дональда Трампа и санкций в отношении проекта. В этой ситуации пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил нового главу Белого дома, что этот проект не касается Вашингтона, пишет автор. Представитель Кремля напомнил, что "Северный поток — 2" затрагивает энергетическую безопасность Европы. При этом он посоветовал США заняться своими делами.Эти слова прозвучали после заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что он "решительно настроен" против российского газопровода в Европу, отмечается в публикации. По мнению главы Госдепа, этот энергетический проект станет инструментом "политического давления" Москвы на континенте.В России неоднократно подчеркивали, что газопровод "Северный поток — 2" — коммерческий проект. Вице-премьер страны Александр Новак отметил, что США, позиционирующие себя как государство с рыночной экономикой, применяют к проекту абсолютно нерыночную "санкционную дубинку". Он уверен, что при поддержке европейских стран "Северный поток — 2" будет реализован.Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против него активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и некоторые государства Европы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, северный поток — 2, энтони блинкен, дональд трамп, джо байден, германия, сша

Британская газета рассказала о предупреждении Байдену от России

14:52 20.02.2021 (обновлено: 16:40 20.02.2021)
 
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент США Джо Байден во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Журналист британского издания Express счел заявление Кремля по поводу американских санкций против "Северного потока — 2" предупреждением в адрес президента США Джо Байдена.
Строительство газопровода было приостановлено из-за противодействия со стороны администрации Дональда Трампа и санкций в отношении проекта. В этой ситуации пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил нового главу Белого дома, что этот проект не касается Вашингтона, пишет автор. Представитель Кремля напомнил, что "Северный поток — 2" затрагивает энергетическую безопасность Европы. При этом он посоветовал США заняться своими делами.
"Наверное, нашим партнерам американским есть смысл в меньшей степени интересоваться "Северным потоком — 2" и в большей степени все-таки интересоваться событиями в Хьюстоне, Техасе, энергообеспечением, теплообеспечением", — цитирует издание Пескова.
Эти слова прозвучали после заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что он "решительно настроен" против российского газопровода в Европу, отмечается в публикации. По мнению главы Госдепа, этот энергетический проект станет инструментом "политического давления" Москвы на континенте.
В России неоднократно подчеркивали, что газопровод "Северный поток — 2" — коммерческий проект. Вице-премьер страны Александр Новак отметил, что США, позиционирующие себя как государство с рыночной экономикой, применяют к проекту абсолютно нерыночную "санкционную дубинку". Он уверен, что при поддержке европейских стран "Северный поток — 2" будет реализован.
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19 февраля, 21:16
"Газпром" прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против него активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и некоторые государства Европы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РоссияСеверный поток — 2Энтони БлинкенДональд ТрампДжо БайденГерманияСША
 
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