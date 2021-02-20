https://ria.ru/20210220/preduprezhdenie-1598348604.html

Британская газета рассказала о предупреждении Байдену от России

Британская газета рассказала о предупреждении Байдену от России

Журналист британского издания Express счел заявление Кремля по поводу американских санкций против "Северного потока — 2" предупреждением в адрес президента США... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T14:52

2021-02-20T14:52

2021-02-20T16:40

россия

северный поток — 2

энтони блинкен

дональд трамп

джо байден

германия

сша

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В Британии рассказали о предупреждении Байдену от России

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Журналист британского издания Express счел заявление Кремля по поводу американских санкций против "Северного потока — 2" предупреждением в адрес президента США Джо Байдена.Строительство газопровода было приостановлено из-за противодействия со стороны администрации Дональда Трампа и санкций в отношении проекта. В этой ситуации пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил нового главу Белого дома, что этот проект не касается Вашингтона, пишет автор. Представитель Кремля напомнил, что "Северный поток — 2" затрагивает энергетическую безопасность Европы. При этом он посоветовал США заняться своими делами.Эти слова прозвучали после заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что он "решительно настроен" против российского газопровода в Европу, отмечается в публикации. По мнению главы Госдепа, этот энергетический проект станет инструментом "политического давления" Москвы на континенте.В России неоднократно подчеркивали, что газопровод "Северный поток — 2" — коммерческий проект. Вице-премьер страны Александр Новак отметил, что США, позиционирующие себя как государство с рыночной экономикой, применяют к проекту абсолютно нерыночную "санкционную дубинку". Он уверен, что при поддержке европейских стран "Северный поток — 2" будет реализован.Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против него активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и некоторые государства Европы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210219/gazprom-1598244625.html

россия

германия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, энтони блинкен, дональд трамп, джо байден, германия, сша