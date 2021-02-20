https://ria.ru/20210220/pozhar-1598289229.html

Пожар в Театре юного зрителя в Томске локализовали

Пожар в Театре юного зрителя в Томске локализовали

Пожар на кровле Театра юного зрителя (ТЮЗ) в Томске локализован на площади 200 квадратных метров, ранее называвшаяся площадь в 1,5 тысячи квадратных метров –... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T10:53

2021-02-20T10:53

2021-02-20T11:46

томск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 20 фев – РИА Новости. Пожар на кровле Театра юного зрителя (ТЮЗ) в Томске локализован на площади 200 квадратных метров, ранее называвшаяся площадь в 1,5 тысячи квадратных метров – площадь задымления, сообщает ГУМЧС по Томской области.В 11.01 (07.01 мск) поступило сообщение о возгорании в Театре юного зрителя в переулке Нахановича. С чердака здания идет дым. По предварительным данным, пострадавших нет. Из здания самостоятельно эвакуировались 25 человек."Пожар в Театре юного зрителя локализован в 14.14 (10.14 мск) на площади 200 квадратных метров. Ранее выданная площадь в 1,5 тысячи квадратных метров – площадь задымления", - говорится в сообщении.В главке уточнили, что на момент прибытия первого подразделения с крыши здания шел дым. Из театра самостоятельно вышел 21 человек, еще четыре человека были эвакуированы пожарными. Пострадавших нет.От МЧС России на месте работают 20 единиц техники и 75 человек.

https://ria.ru/20210220/pozhary-1598290150.html

томск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

томск, происшествия