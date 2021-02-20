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В Сочи загорелась гостиница
В Сочи загорелась гостиница
Гостиница загорелась в Адлерском районе Сочи, площадь пожара составляет 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T08:19
2021-02-20T08:19
2021-02-20T08:19
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
происшествия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Гостиница загорелась в Адлерском районе Сочи, площадь пожара составляет 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС России."Поступило сообщение о пожаре номера в гостинице "Ювента", расположенной по адресу: Сочи, Адлерский район, улица 8 Марта, дом №10", - сказал собеседник агентства.Прибывшие на место спасатели установили, что горит номер на седьмом этаже гостиницы на площади 150 квадратных метров. Постояльцев эвакуировали."В 07.34 ранг пожара повышен до №2, а площадь пожара составляет 600 квадратных метров", - добавил собеседник.Предварительно, пострадавших нет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, происшествия
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости.
Гостиница загорелась в Адлерском районе Сочи
, площадь пожара составляет 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС
России.
"Поступило сообщение о пожаре номера в гостинице "Ювента", расположенной по адресу: Сочи, Адлерский район, улица 8 Марта, дом №10", - сказал собеседник агентства.
Прибывшие на место спасатели установили, что горит номер на седьмом этаже гостиницы на площади 150 квадратных метров. Постояльцев эвакуировали.
"В 07.34 ранг пожара повышен до №2, а площадь пожара составляет 600 квадратных метров", - добавил собеседник.
Предварительно, пострадавших нет.