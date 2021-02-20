https://ria.ru/20210220/pozhar-1598267072.html

В Сочи загорелась гостиница

В Сочи загорелась гостиница

Гостиница загорелась в Адлерском районе Сочи, площадь пожара составляет 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T08:19

2021-02-20T08:19

2021-02-20T08:19

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сочи

происшествия

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Гостиница загорелась в Адлерском районе Сочи, площадь пожара составляет 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС России."Поступило сообщение о пожаре номера в гостинице "Ювента", расположенной по адресу: Сочи, Адлерский район, улица 8 Марта, дом №10", - сказал собеседник агентства.Прибывшие на место спасатели установили, что горит номер на седьмом этаже гостиницы на площади 150 квадратных метров. Постояльцев эвакуировали."В 07.34 ранг пожара повышен до №2, а площадь пожара составляет 600 квадратных метров", - добавил собеседник.Предварительно, пострадавших нет.

https://ria.ru/20210219/pozhar-1598186505.html

сочи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, происшествия