https://ria.ru/20210220/pozhar-1598262879.html
При пожаре в Рязанской области погибли три человека
При пожаре в Рязанской области погибли три человека
Три человека погибли во время пожара в городе Михайлов Рязанской области, сообщил РИА Новости собеседник в экстренных службах. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T06:55
2021-02-20T06:55
2021-02-20T06:55
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Три человека погибли во время пожара в городе Михайлов Рязанской области, сообщил РИА Новости собеседник в экстренных службах."В Михайлове горел одноэтажный кирпичный дом на три квартиры. Трое погибли", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210219/pozhar-1598186505.html
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