https://ria.ru/20210220/pozhar-1598262879.html

При пожаре в Рязанской области погибли три человека

При пожаре в Рязанской области погибли три человека

Три человека погибли во время пожара в городе Михайлов Рязанской области, сообщил РИА Новости собеседник в экстренных службах. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T06:55

2021-02-20T06:55

2021-02-20T06:55

россия

москва

рязанская область

происшествия

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Три человека погибли во время пожара в городе Михайлов Рязанской области, сообщил РИА Новости собеседник в экстренных службах."В Михайлове горел одноэтажный кирпичный дом на три квартиры. Трое погибли", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210219/pozhar-1598186505.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, рязанская область, происшествия