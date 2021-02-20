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При пожаре в Рязанской области погибли три человека
При пожаре в Рязанской области погибли три человека
Три человека погибли во время пожара в городе Михайлов Рязанской области, сообщил РИА Новости собеседник в экстренных службах. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T06:55
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рязанская область
происшествия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Три человека погибли во время пожара в городе Михайлов Рязанской области, сообщил РИА Новости собеседник в экстренных службах."В Михайлове горел одноэтажный кирпичный дом на три квартиры. Трое погибли", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210219/pozhar-1598186505.html
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россия, москва, рязанская область, происшествия

При пожаре в Рязанской области погибли три человека

06:55 20.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России во время тушения пожара
Сотрудник МЧС России во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Три человека погибли во время пожара в городе Михайлов Рязанской области, сообщил РИА Новости собеседник в экстренных службах.
"В Михайлове горел одноэтажный кирпичный дом на три квартиры. Трое погибли", - сказал собеседник агентства.
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