https://ria.ru/20210220/pokazaniya-1598416465.html
Суд заявил о доверии показаниям ветерана по делу Навального о клевете
Суд заявил о доверии показаниям ветерана по делу Навального о клевете
Суд доверяет показаниям ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко по делу о клевете со стороны Алексея Навального, сказано в приговоре. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T19:55
2021-02-20T19:55
2021-02-20T19:55
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алексей навальный
москва
германия
происшествия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Суд доверяет показаниям ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко по делу о клевете со стороны Алексея Навального, сказано в приговоре."Суд приходит к выводу, что потерпевший Артеменко самостоятельно, осознанно и добровольно давал показания, чтобы защитить свое имя от клеветы", - оглашает приговор судья.Мировой судья оглашает приговор в порядке выездного заседания в здании Бабушкинского суда Москвы.Суд пришел к выводу, что вина Навального доказана показаниями самого ветерана, его внука, сиделки и соседки, а также свидетелей, которые случайно обнаружили в интернете комментарии блогера и сообщили о них в Следственный комитет. Приговор также учитывает результаты экспертизы лингвиста, выступавшей на стороне обвинения. Вину, согласно оглашенным в суде материалам, подсудимый не признал и заявил о политическом характере дела.В ходе процесса Навальный допускал многочисленные выпады в адрес участников процесса – говорил, что ветерана используют "как куклу", его внука называл "торговцем дедом", к прокурору обращался словами "дорогая моя", судью грозил удалить из зала. Это привело к тому, что прокуратура попросила суд направить материалы в отношении блогера в Следственный комитет на проверку, не содержат ли они сами по себе еще один состав преступления. Решение по этому вопросу суд, как ожидается, огласит в конце процесса.Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений к Конституцию РФ. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились. Виновным себя Навальный не признал. Ему вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, — однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.
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россия, алексей навальный, москва, германия, происшествия
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости.
Суд доверяет показаниям ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко по делу о клевете со стороны Алексея Навального
, сказано в приговоре.
"Суд приходит к выводу, что потерпевший Артеменко
самостоятельно, осознанно и добровольно давал показания, чтобы защитить свое имя от клеветы", - оглашает приговор судья.
Мировой судья оглашает приговор в порядке выездного заседания в здании Бабушкинского суда Москвы
.
Суд пришел к выводу, что вина Навального доказана показаниями самого ветерана, его внука, сиделки и соседки, а также свидетелей, которые случайно обнаружили в интернете комментарии блогера и сообщили о них в Следственный комитет. Приговор также учитывает результаты экспертизы лингвиста, выступавшей на стороне обвинения. Вину, согласно оглашенным в суде материалам, подсудимый не признал и заявил о политическом характере дела.
В ходе процесса Навальный допускал многочисленные выпады в адрес участников процесса – говорил, что ветерана используют "как куклу", его внука называл "торговцем дедом", к прокурору обращался словами "дорогая моя", судью грозил удалить из зала. Это привело к тому, что прокуратура попросила суд направить материалы в отношении блогера в Следственный комитет на проверку, не содержат ли они сами по себе еще один состав преступления. Решение по этому вопросу суд, как ожидается, огласит в конце процесса.
Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений к Конституцию РФ. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии
, но в середине января вернулся в Россию
и был задержан, после чего заседания возобновились. Виновным себя Навальный не признал. Ему вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным
закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, — однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.