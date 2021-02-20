https://ria.ru/20210220/pogoda-1598265349.html

Москвичей в субботу ожидает небольшой снег и до минус десяти

Москвичей в субботу ожидает небольшой снег и до минус десяти

Облачная погода с небольшими осадками в виде снега ожидает москвичей в субботу, температура воздуха в столице опустится до минус 10 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T07:57

2021-02-20T07:57

2021-02-20T07:57

россия

михаил леус

погода

москва

общество

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Облачная погода с небольшими осадками в виде снега ожидает москвичей в субботу, температура воздуха в столице опустится до минус 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Михаил Леус.По его словам, выпадет от 1 до 3 миллиметров осадков.Синоптик добавил, что ветер южный 1-6 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20210217/sugroby-1597822820.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил леус, погода, москва, общество