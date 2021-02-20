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Москвичей в субботу ожидает небольшой снег и до минус десяти
Москвичей в субботу ожидает небольшой снег и до минус десяти
Облачная погода с небольшими осадками в виде снега ожидает москвичей в субботу, температура воздуха в столице опустится до минус 10 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T07:57
2021-02-20T07:57
2021-02-20T07:57
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михаил леус
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Облачная погода с небольшими осадками в виде снега ожидает москвичей в субботу, температура воздуха в столице опустится до минус 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Михаил Леус.По его словам, выпадет от 1 до 3 миллиметров осадков.Синоптик добавил, что ветер южный 1-6 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20210217/sugroby-1597822820.html
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