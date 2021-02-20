https://ria.ru/20210220/peskov-1598351807.html

Песков прокомментировал действия полиции у мемориала Немцова

Песков прокомментировал действия полиции у мемориала Немцова

Действия правоохранителей у мемориала на месте убийства Бориса Немцова являются "прерогативой городских властей", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T15:04

2021-02-20T15:04

2021-02-20T15:04

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борис немцов

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Действия правоохранителей у мемориала на месте убийства Бориса Немцова являются "прерогативой городских властей", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Смотрите, все-таки это чистая прерогатива города. Поэтому я бы переадресовал этот вопрос к моим коллегам в Москве. Это московское управление внутренних дел, поэтому лучше обращаться туда", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, что думают в Кремле по поводу запрета полицией возлагать цветы у мемориала на месте убийства Бориса Немцова.Отвечая на вопрос о том, были ли такие действия правоохранителей инициативой городских властей, пресс-секретарь президента отметил, что "это полная прерогатива городских властей".Представителя Кремля также спросили, изменилась ли позиция президента РФ Владимира Путина о том, что нельзя запрещать людям, которые симпатизировали Немцову, возлагать цветы к месту его убийства."Мне не известно о том, чтобы были какие-то изменения в позиции президента. Но еще раз повторяю: я здесь воздержусь от каких-либо комментариев", - ответил Песков.Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.

https://ria.ru/20210204/repressii-1595995090.html

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россия, борис немцов, дмитрий песков, владимир путин, москва, общество