Песков прокомментировал действия полиции у мемориала Немцова
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Действия правоохранителей у мемориала на месте убийства Бориса Немцова являются "прерогативой городских властей", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Смотрите, все-таки это чистая прерогатива города. Поэтому я бы переадресовал этот вопрос к моим коллегам в Москве. Это московское управление внутренних дел, поэтому лучше обращаться туда", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, что думают в Кремле по поводу запрета полицией возлагать цветы у мемориала на месте убийства Бориса Немцова.
Отвечая на вопрос о том, были ли такие действия правоохранителей инициативой городских властей, пресс-секретарь президента отметил, что "это полная прерогатива городских властей".
Представителя Кремля также спросили, изменилась ли позиция президента РФ Владимира Путина о том, что нельзя запрещать людям, которые симпатизировали Немцову, возлагать цветы к месту его убийства.
"Мне не известно о том, чтобы были какие-то изменения в позиции президента. Но еще раз повторяю: я здесь воздержусь от каких-либо комментариев", - ответил Песков.
Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.
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