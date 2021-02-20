https://ria.ru/20210220/patsientka-1598318371.html

Самарские врачи вылечили от COVID-19 столетнюю пациентку

Самарские врачи вылечили от COVID-19 столетнюю пациентку

Врачи Самарской городской больницы № 8 вылечили от коронавируса столетнюю пациентку, сообщила пресс-служба Минздрава Самарской области. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T12:51

2021-02-20T12:51

2021-02-20T13:33

хорошие новости

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

самарская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586741408_0:172:3029:1876_1920x0_80_0_0_e93d17f0e4ad3c94871e1cf9aaaa2175.jpg

САМАРА, 20 фев — РИА Новости. Врачи Самарской городской больницы № 8 вылечили от коронавируса столетнюю пациентку, сообщила пресс-служба Минздрава Самарской области.По данным пресс-службы, инфекционный госпиталь на базе Самарской городской больницы № 8 был развернут в октябре прошлого года, всего за этот период была оказана помощь более 1,2 тысячи пациентам с COVID-19 и подозрением на него.С начала пандемии в Самарской области подтверждено 46 276 случаев заражения коронавирусом, 42 533 человека выздоровели, 900 скончались.

https://ria.ru/20210216/spasenie-1597748850.html

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, самарская область