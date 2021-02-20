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Самарские врачи вылечили от COVID-19 столетнюю пациентку
Самарские врачи вылечили от COVID-19 столетнюю пациентку
Врачи Самарской городской больницы № 8 вылечили от коронавируса столетнюю пациентку, сообщила пресс-служба Минздрава Самарской области. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T12:51
2021-02-20T13:33
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САМАРА, 20 фев — РИА Новости. Врачи Самарской городской больницы № 8 вылечили от коронавируса столетнюю пациентку, сообщила пресс-служба Минздрава Самарской области.По данным пресс-службы, инфекционный госпиталь на базе Самарской городской больницы № 8 был развернут в октябре прошлого года, всего за этот период была оказана помощь более 1,2 тысячи пациентам с COVID-19 и подозрением на него.С начала пандемии в Самарской области подтверждено 46 276 случаев заражения коронавирусом, 42 533 человека выздоровели, 900 скончались.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, самарская область

Самарские врачи вылечили от COVID-19 столетнюю пациентку

12:51 20.02.2021 (обновлено: 13:33 20.02.2021)
 
© РИА НовостиМедицинские работнике и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинские работнике и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости
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САМАРА, 20 фев — РИА Новости. Врачи Самарской городской больницы № 8 вылечили от коронавируса столетнюю пациентку, сообщила пресс-служба Минздрава Самарской области.

"Из инфекционного госпиталя Самарской городской больницы № 8 выписан пациент в возрасте ста лет. Женщина проходила лечение в стационаре в течение нескольких недель, ей оказали необходимую медицинскую помощь, и она с выздоровлением выписана домой под наблюдение врачей поликлиники", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, инфекционный госпиталь на базе Самарской городской больницы № 8 был развернут в октябре прошлого года, всего за этот период была оказана помощь более 1,2 тысячи пациентам с COVID-19 и подозрением на него.
С начала пандемии в Самарской области подтверждено 46 276 случаев заражения коронавирусом, 42 533 человека выздоровели, 900 скончались.
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