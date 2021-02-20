Самарские врачи вылечили от COVID-19 столетнюю пациентку
12:51 20.02.2021 (обновлено: 13:33 20.02.2021)
© РИА НовостиМедицинские работнике и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
САМАРА, 20 фев — РИА Новости. Врачи Самарской городской больницы № 8 вылечили от коронавируса столетнюю пациентку, сообщила пресс-служба Минздрава Самарской области.
"Из инфекционного госпиталя Самарской городской больницы № 8 выписан пациент в возрасте ста лет. Женщина проходила лечение в стационаре в течение нескольких недель, ей оказали необходимую медицинскую помощь, и она с выздоровлением выписана домой под наблюдение врачей поликлиники", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, инфекционный госпиталь на базе Самарской городской больницы № 8 был развернут в октябре прошлого года, всего за этот период была оказана помощь более 1,2 тысячи пациентам с COVID-19 и подозрением на него.
С начала пандемии в Самарской области подтверждено 46 276 случаев заражения коронавирусом, 42 533 человека выздоровели, 900 скончались.