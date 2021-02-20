https://ria.ru/20210220/otstuplenie-1598276473.html

Швеция предложила Финляндии отступить в "войне" с Россией

Швеция предложила Финляндии отступить в "войне" с Россией

Финляндия может стать точкой для вторжения российских войск, заявил заместитель командующего ВВС Швеции Андерс Перссон. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T09:58

2021-02-20T09:58

2021-02-20T13:20

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Финляндия может стать точкой для вторжения российских войск, заявил заместитель командующего ВВС Швеции Андерс Перссон.В связи с этим Хельсинки следует закупить истребители четвертого поколения Gripen шведской компании Saab, поскольку в случае войны с Россией "более уязвимые финские ВВС" могли бы отступить на базы соседней Швеции. Совершить такой маневр легче, обладая самолетами Gripen, считает Перссон.Издание напомнило, что Финляндия планирует приобрести истребители на сумму 12 миллиардов долларов. Среди потенциальных партнеров — американские и европейские компании: Eurofighter от Airbus, Rafale от Dassault, F/A-18E/F Super Hornet от Boeing, F-35 от Lockheed Martin и Gripen от Saab.

https://ria.ru/20210206/polsha-1596198069.html

швеция

москва

финляндия

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airbus, rafale, f-35, f/a-18e, lockheed martin , швеция, москва, финляндия, в мире