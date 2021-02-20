https://ria.ru/20210220/otstuplenie-1598276473.html
Швеция предложила Финляндии отступить в "войне" с Россией
Швеция предложила Финляндии отступить в "войне" с Россией
Финляндия может стать точкой для вторжения российских войск, заявил заместитель командующего ВВС Швеции Андерс Перссон. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T09:58
2021-02-20T09:58
2021-02-20T13:20
airbus
rafale
f-35
f/a-18e
lockheed martin
швеция
москва
финляндия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598286626_0:161:3072:1888_1920x0_80_0_0_d23df1be2d631659f89328175056cbc7.jpg
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Финляндия может стать точкой для вторжения российских войск, заявил заместитель командующего ВВС Швеции Андерс Перссон.В связи с этим Хельсинки следует закупить истребители четвертого поколения Gripen шведской компании Saab, поскольку в случае войны с Россией "более уязвимые финские ВВС" могли бы отступить на базы соседней Швеции. Совершить такой маневр легче, обладая самолетами Gripen, считает Перссон.Издание напомнило, что Финляндия планирует приобрести истребители на сумму 12 миллиардов долларов. Среди потенциальных партнеров — американские и европейские компании: Eurofighter от Airbus, Rafale от Dassault, F/A-18E/F Super Hornet от Boeing, F-35 от Lockheed Martin и Gripen от Saab.
https://ria.ru/20210206/polsha-1596198069.html
швеция
москва
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598286626_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_1feadc11db72775a3e36e1b2b6c5cc6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
airbus, rafale, f-35, f/a-18e, lockheed martin , швеция, москва, финляндия, в мире