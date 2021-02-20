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Швеция предложила Финляндии отступить в "войне" с Россией
Швеция предложила Финляндии отступить в "войне" с Россией
Финляндия может стать точкой для вторжения российских войск, заявил заместитель командующего ВВС Швеции Андерс Перссон. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T09:58
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Финляндия может стать точкой для вторжения российских войск, заявил заместитель командующего ВВС Швеции Андерс Перссон.В связи с этим Хельсинки следует закупить истребители четвертого поколения Gripen шведской компании Saab, поскольку в случае войны с Россией "более уязвимые финские ВВС" могли бы отступить на базы соседней Швеции. Совершить такой маневр легче, обладая самолетами Gripen, считает Перссон.Издание напомнило, что Финляндия планирует приобрести истребители на сумму 12 миллиардов долларов. Среди потенциальных партнеров — американские и европейские компании: Eurofighter от Airbus, Rafale от Dassault, F/A-18E/F Super Hornet от Boeing, F-35 от Lockheed Martin и Gripen от Saab.
https://ria.ru/20210206/polsha-1596198069.html
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airbus, rafale, f-35, f/a-18e, lockheed martin , швеция, москва, финляндия, в мире

Швеция предложила Финляндии отступить в "войне" с Россией

09:58 20.02.2021 (обновлено: 13:20 20.02.2021)
 
© AFP 2021 / Jonathan NackstrandУчения ВВС Швеции и Финляндии
Учения ВВС Швеции и Финляндии - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© AFP 2021 / Jonathan Nackstrand
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 февРИА Новости. Финляндия может стать точкой для вторжения российских войск, заявил заместитель командующего ВВС Швеции Андерс Перссон.
В связи с этим Хельсинки следует закупить истребители четвертого поколения Gripen шведской компании Saab, поскольку в случае войны с Россией "более уязвимые финские ВВС" могли бы отступить на базы соседней Швеции. Совершить такой маневр легче, обладая самолетами Gripen, считает Перссон.

"Мы будем как одна авиация с двумя командирами", — цитирует военного Defense News.

Издание напомнило, что Финляндия планирует приобрести истребители на сумму 12 миллиардов долларов. Среди потенциальных партнеров — американские и европейские компании: Eurofighter от Airbus, Rafale от Dassault, F/A-18E/F Super Hornet от Boeing, F-35 от Lockheed Martin и Gripen от Saab.
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AirbusRafaleF-35F/A-18ELockheed MartinШвецияМоскваФинляндияВ мире
 
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