https://ria.ru/20210220/otravlenie-1598337302.html
В Подмосковье трех школьников госпитализировали с отравлением
В Подмосковье трех школьников госпитализировали с отравлением
Прокуратура Московской области начала проверку по факту отравления трех школьников в Раменском, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T14:13
2021-02-20T14:13
2021-02-20T14:13
раменское
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку по факту отравления трех школьников в Раменском, сообщает пресс-служба ведомства."По предварительным данным, сегодня трое учащихся были доставлены в медицинское учреждение из школы с признаками отравления", - говорится в сообщении.Прокуратура установит причины и условия произошедшего, а также даст правовую оценку действиям ответственных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей.Проведение проверки поручено Раменской городской прокуратуре. Ход проверочных мероприятий поставлен на контроль.
https://ria.ru/20210205/dagestan-1596137457.html
раменское
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раменское, московская область (подмосковье), происшествия