https://ria.ru/20210220/otravlenie-1598337302.html

В Подмосковье трех школьников госпитализировали с отравлением

В Подмосковье трех школьников госпитализировали с отравлением

Прокуратура Московской области начала проверку по факту отравления трех школьников в Раменском, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T14:13

2021-02-20T14:13

2021-02-20T14:13

раменское

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку по факту отравления трех школьников в Раменском, сообщает пресс-служба ведомства."По предварительным данным, сегодня трое учащихся были доставлены в медицинское учреждение из школы с признаками отравления", - говорится в сообщении.Прокуратура установит причины и условия произошедшего, а также даст правовую оценку действиям ответственных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей.Проведение проверки поручено Раменской городской прокуратуре. Ход проверочных мероприятий поставлен на контроль.

https://ria.ru/20210205/dagestan-1596137457.html

раменское

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

раменское, московская область (подмосковье), происшествия