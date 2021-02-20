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В Подмосковье трех школьников госпитализировали с отравлением
В Подмосковье трех школьников госпитализировали с отравлением
Прокуратура Московской области начала проверку по факту отравления трех школьников в Раменском, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T14:13
2021-02-20T14:13
раменское
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку по факту отравления трех школьников в Раменском, сообщает пресс-служба ведомства."По предварительным данным, сегодня трое учащихся были доставлены в медицинское учреждение из школы с признаками отравления", - говорится в сообщении.Прокуратура установит причины и условия произошедшего, а также даст правовую оценку действиям ответственных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей.Проведение проверки поручено Раменской городской прокуратуре. Ход проверочных мероприятий поставлен на контроль.
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раменское
московская область (подмосковье)
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раменское, московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье трех школьников госпитализировали с отравлением

14:13 20.02.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку по факту отравления трех школьников в Раменском, сообщает пресс-служба ведомства.
"По предварительным данным, сегодня трое учащихся были доставлены в медицинское учреждение из школы с признаками отравления", - говорится в сообщении.
Прокуратура установит причины и условия произошедшего, а также даст правовую оценку действиям ответственных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей.
Проведение проверки поручено Раменской городской прокуратуре. Ход проверочных мероприятий поставлен на контроль.
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