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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210220/otdykh-1598372618.html
Володин призвал в этом году провести отпуск в России
Володин призвал в этом году провести отпуск в России
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал россиян отдыхать внутри России, так как угроза заражения коронавирусом сохраняется, несмотря на прогнозируемый... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T16:47
2021-02-20T16:50
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
госдума рф
вячеслав володин
общество
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал россиян отдыхать внутри России, так как угроза заражения коронавирусом сохраняется, несмотря на прогнозируемый спад пандемии и появление вакцин."По оценкам специалистов, минимальный уровень заболеваемости будет в августе – сентябре. А что касается осени, по мнению специалистов, возможен небольшой рост пандемии, связанный с сезоном отпусков. Приедут люди загорелые и зачастую больные – так же, как происходило в прошлом году. Потому что те страны, которые выбираются для отдыха, не всегда могут обеспечить безопасность в отношении ковида. А мы с вами понимаем, что потом уже человек, заболевший на отдыхе, принесёт это домой, дети принесут это в школу, и всплеск происходит именно по этой причине. В этой связи лучше отдыхать дома", - заявил спикер Госдумы."Страна огромная, прекрасная, замечательная. Есть что посмотреть, где отдохнуть. Мы считаем, что этот вопрос требует и контроля, и внимания, и создания условий для бизнеса", - сказал Володин в эфире телеканала "Дума ТВ".Он обратил внимание, что все больше стран обращаются к РФ с просьбой о возможности использовать российскую вакцину, так как там очень тяжелая ситуация. Председатель Госдумы подчеркнул, что Россия первой создала вакцину от коронавируса, которая показывает свою эффективность. "Россия это сделала, и не одну вакцину, а три", - отметил он.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, госдума рф, вячеслав володин, общество

Володин призвал в этом году провести отпуск в России

16:47 20.02.2021 (обновлено: 16:50 20.02.2021)
 
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Девушка фотографирует лебедей на пляже в Евпатории - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал россиян отдыхать внутри России, так как угроза заражения коронавирусом сохраняется, несмотря на прогнозируемый спад пандемии и появление вакцин.
"По оценкам специалистов, минимальный уровень заболеваемости будет в августе – сентябре. А что касается осени, по мнению специалистов, возможен небольшой рост пандемии, связанный с сезоном отпусков. Приедут люди загорелые и зачастую больные – так же, как происходило в прошлом году. Потому что те страны, которые выбираются для отдыха, не всегда могут обеспечить безопасность в отношении ковида. А мы с вами понимаем, что потом уже человек, заболевший на отдыхе, принесёт это домой, дети принесут это в школу, и всплеск происходит именно по этой причине. В этой связи лучше отдыхать дома", - заявил спикер Госдумы.
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"Страна огромная, прекрасная, замечательная. Есть что посмотреть, где отдохнуть. Мы считаем, что этот вопрос требует и контроля, и внимания, и создания условий для бизнеса", - сказал Володин в эфире телеканала "Дума ТВ".
Он обратил внимание, что все больше стран обращаются к РФ с просьбой о возможности использовать российскую вакцину, так как там очень тяжелая ситуация. Председатель Госдумы подчеркнул, что Россия первой создала вакцину от коронавируса, которая показывает свою эффективность. "Россия это сделала, и не одну вакцину, а три", - отметил он.

Наша система выстроена на оказании помощи конкретному человеку. Государство выделяло огромные средства для того, чтобы эту помощь оказать, независимо от того, где человек находится. Это все фундаментальные, основополагающие вещи и конституционная норма - оказание бесплатной медицинской помощи. Важно верить в себя и важно понимать, что наша страна находится в конкурентном поле. Мы становимся сильнее, но значит и вызовы становятся более мощными, нам важно их преодолеть.

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыГосдума РФВячеслав ВолодинОбщество
 
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