https://ria.ru/20210220/otdykh-1598372618.html

Володин призвал в этом году провести отпуск в России

Володин призвал в этом году провести отпуск в России

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал россиян отдыхать внутри России, так как угроза заражения коронавирусом сохраняется, несмотря на прогнозируемый... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T16:47

2021-02-20T16:47

2021-02-20T16:50

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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госдума рф

вячеслав володин

общество

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал россиян отдыхать внутри России, так как угроза заражения коронавирусом сохраняется, несмотря на прогнозируемый спад пандемии и появление вакцин."По оценкам специалистов, минимальный уровень заболеваемости будет в августе – сентябре. А что касается осени, по мнению специалистов, возможен небольшой рост пандемии, связанный с сезоном отпусков. Приедут люди загорелые и зачастую больные – так же, как происходило в прошлом году. Потому что те страны, которые выбираются для отдыха, не всегда могут обеспечить безопасность в отношении ковида. А мы с вами понимаем, что потом уже человек, заболевший на отдыхе, принесёт это домой, дети принесут это в школу, и всплеск происходит именно по этой причине. В этой связи лучше отдыхать дома", - заявил спикер Госдумы."Страна огромная, прекрасная, замечательная. Есть что посмотреть, где отдохнуть. Мы считаем, что этот вопрос требует и контроля, и внимания, и создания условий для бизнеса", - сказал Володин в эфире телеканала "Дума ТВ".Он обратил внимание, что все больше стран обращаются к РФ с просьбой о возможности использовать российскую вакцину, так как там очень тяжелая ситуация. Председатель Госдумы подчеркнул, что Россия первой создала вакцину от коронавируса, которая показывает свою эффективность. "Россия это сделала, и не одну вакцину, а три", - отметил он.

https://ria.ru/20210214/otpusk-1597408853.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210130/turizm-1595264644.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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