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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210220/obyasnenie-1598426776.html
Бывший схимонах Сергий пояснил слова о миллионах долларов
Бывший схимонах Сергий пояснил слова о миллионах долларов
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) заявил, что его слова о заплаченных екатеринбургской епархии миллионах долларов были поняты неправильно, и пояснил, что РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T21:42
2021-02-20T21:42
религия и мировоззрение
среднеуральский женский монастырь
бывший схимонах сергий (николай романов)
новости - религия и мировоззрение
москва
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) заявил, что его слова о заплаченных екатеринбургской епархии миллионах долларов были поняты неправильно, и пояснил, что давал не взятки, а платил повышенный сбор за монастырь.Ранее адвокаты бывшего схимонаха распространили его обращение, в котором Романов утверждает, что ему пришлось заплатить "несколько миллионов долларов", чтобы у основанного им монастыря не было ИНН, потому что реквизиты на обитель противоречат благословениям его духовного отца. Екатеринбургская епархия заявила, что слова о многолетней даче взяток голословны и недоказуемы."Некоторые СМИ стали трактовать мои слова, что я якобы платил взятки. Это не соответствует действительности, я не платил взятки, я платил повышенный налог (сбор) епархии за содержание монастырей. Ставка была повышенной, так как не было ИНН", - говорится в обращении Сергия, распространенном его адвокатами.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.
https://radiosputnik.ria.ru/20210218/sergiy-1598027981.html
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среднеуральский женский монастырь, бывший схимонах сергий (николай романов), новости - религия и мировоззрение, москва

Бывший схимонах Сергий пояснил слова о миллионах долларов

21:42 20.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший схимонах Сергий (Николай Романов)
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) заявил, что его слова о заплаченных екатеринбургской епархии миллионах долларов были поняты неправильно, и пояснил, что давал не взятки, а платил повышенный сбор за монастырь.
Ранее адвокаты бывшего схимонаха распространили его обращение, в котором Романов утверждает, что ему пришлось заплатить "несколько миллионов долларов", чтобы у основанного им монастыря не было ИНН, потому что реквизиты на обитель противоречат благословениям его духовного отца. Екатеринбургская епархия заявила, что слова о многолетней даче взяток голословны и недоказуемы.
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 15:12
СМИ: экс-схиигумен Сергий заявил, что ему предлагали покинуть Россию
"Некоторые СМИ стали трактовать мои слова, что я якобы платил взятки. Это не соответствует действительности, я не платил взятки, я платил повышенный налог (сбор) епархии за содержание монастырей. Ставка была повышенной, так как не было ИНН", - говорится в обращении Сергия, распространенном его адвокатами.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.
Сторонники бывшего схимонаха Сергия у ворот Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 14:26
Суд признал право собственности на Среднеуральский монастырь за епархией
 
Религия и мировоззрениеСреднеуральский женский монастырьБывший схимонах Сергий (Николай Романов)Новости - Религия и мировоззрениеМосква
 
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