https://ria.ru/20210220/obyasnenie-1598426776.html

Бывший схимонах Сергий пояснил слова о миллионах долларов

Бывший схимонах Сергий пояснил слова о миллионах долларов

Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) заявил, что его слова о заплаченных екатеринбургской епархии миллионах долларов были поняты неправильно, и пояснил, что РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T21:42

2021-02-20T21:42

2021-02-20T21:42

религия и мировоззрение

среднеуральский женский монастырь

бывший схимонах сергий (николай романов)

новости - религия и мировоззрение

москва

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) заявил, что его слова о заплаченных екатеринбургской епархии миллионах долларов были поняты неправильно, и пояснил, что давал не взятки, а платил повышенный сбор за монастырь.Ранее адвокаты бывшего схимонаха распространили его обращение, в котором Романов утверждает, что ему пришлось заплатить "несколько миллионов долларов", чтобы у основанного им монастыря не было ИНН, потому что реквизиты на обитель противоречат благословениям его духовного отца. Екатеринбургская епархия заявила, что слова о многолетней даче взяток голословны и недоказуемы."Некоторые СМИ стали трактовать мои слова, что я якобы платил взятки. Это не соответствует действительности, я не платил взятки, я платил повышенный налог (сбор) епархии за содержание монастырей. Ставка была повышенной, так как не было ИНН", - говорится в обращении Сергия, распространенном его адвокатами.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20210218/sergiy-1598027981.html

https://ria.ru/20210210/monastyr-1596825682.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

среднеуральский женский монастырь, бывший схимонах сергий (николай романов), новости - религия и мировоззрение, москва