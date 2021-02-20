Участнику акции, распылившему газ в лицо силовику, предъявили обвинение
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Следователи завершили уголовное дело еще одного участника незаконных акций в столице, 31 января распылившего перцовый баллончик росгвардейцу в лицо, сообщила журналистам старший помощник руководителя московского главка СК РФ Юлия Иванова.
Пресненский суд Москвы арестовал Павла Грин-Романова 4 февраля на два месяца.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего молодого человека. Он обвиняется в совершении преступления... "применение насилия в отношении представителя власти, опасного для здоровья", - сказала она.
По версии следствия, обвиняемый 31 января вблизи Комсомольской площади распылил в лицо росгвардейцу содержимое перцового баллончика.
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"Следствием собрана достаточная доказательственная база, полностью изобличающая фигуранта в инкриминируемом деянии, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд", - добавила Иванова.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда, столичные суды с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с незаконными акциями, 972 человека получили административные аресты, 1232 – штрафы.