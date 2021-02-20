https://ria.ru/20210220/obvinenie-1598347562.html

Участнику акции, распылившему газ в лицо силовику, предъявили обвинение

Участнику акции, распылившему газ в лицо силовику, предъявили обвинение

Следователи завершили уголовное дело еще одного участника незаконных акций в столице, 31 января распылившего перцовый баллончик росгвардейцу в лицо, сообщила... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T14:50

2021-02-20T14:50

2021-02-20T14:50

россия

юлия иванова

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Следователи завершили уголовное дело еще одного участника незаконных акций в столице, 31 января распылившего перцовый баллончик росгвардейцу в лицо, сообщила журналистам старший помощник руководителя московского главка СК РФ Юлия Иванова.Пресненский суд Москвы арестовал Павла Грин-Романова 4 февраля на два месяца."Завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего молодого человека. Он обвиняется в совершении преступления... "применение насилия в отношении представителя власти, опасного для здоровья", - сказала она.По версии следствия, обвиняемый 31 января вблизи Комсомольской площади распылил в лицо росгвардейцу содержимое перцового баллончика."Следствием собрана достаточная доказательственная база, полностью изобличающая фигуранта в инкриминируемом деянии, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд", - добавила Иванова.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда, столичные суды с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с незаконными акциями, 972 человека получили административные аресты, 1232 – штрафы.

https://ria.ru/20210127/sledstvie-1594773520.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юлия иванова, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия