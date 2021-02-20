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Соболь предъявили обвинение по делу о неприкосновенности жилища
Соболь предъявили обвинение по делу о неприкосновенности жилища
Завершено расследование уголовного дела в отношении юриста ФБК* Любови Соболь о вторжении в квартиру, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T14:16
2021-02-20T14:21
россия
любовь соболь
фонд борьбы с коррупцией
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
происшествия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела в отношении юриста ФБК* Любови Соболь о вторжении в квартиру, сообщается на сайте СК РФ."Завершено расследование уголовного дела в отношении Любови Соболь. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия)... Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.По данным следствия, 21 декабря 2020 года Соболь неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины в доме в Восточном округе Москвы, "для достижения своей цели она представлялась сотрудником Роспотребнадзора".Отмечается, что после двух неудавшихся попыток Соболь ввела в заблуждение курьера, представляясь "брошенной женой, что якобы в квартире находится ее маленький ребёнок, с которым ей не позволяют общаться", и прошла в подъезд."Когда хозяйка квартиры, в которой она проживает со своей семьей, открыла дверь, Соболь оттолкнула её и, применяя к хозяйке квартиры физическую силу, ворвалась в квартиру. Несмотря на неоднократно высказанное требование пожилой женщины покинуть пределы жилища, Соболь обошла все помещения, при этом снимая свои противоправные действия на телефон, после чего покинула жилище и скрылась", - подчеркнули в СК.Добавляется, что в отношении иных лиц уголовное дело выделено в отдельное производство.Соболь также является фигуранткой уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм во время несогласованной акции 23 января, по нему она находится под домашним арестом.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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Соболь оштрафовали на 1 тысячу рублей за неповиновение полиции. Кадры из зала суда
Соболь оштрафовали на 1 тысячу рублей за неповиновение полиции. Кадры из зала суда
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россия, любовь соболь, фонд борьбы с коррупцией, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, происшествия

Соболь предъявили обвинение по делу о неприкосновенности жилища

14:16 20.02.2021 (обновлено: 14:21 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда / Перейти в фотобанк Любовь Соболь на заседании Тверского районного суда города Москвы
 Любовь Соболь на заседании Тверского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела в отношении юриста ФБК* Любови Соболь о вторжении в квартиру, сообщается на сайте СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении Любови Соболь. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия)... Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 21 декабря 2020 года Соболь неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины в доме в Восточном округе Москвы, "для достижения своей цели она представлялась сотрудником Роспотребнадзора".
Отмечается, что после двух неудавшихся попыток Соболь ввела в заблуждение курьера, представляясь "брошенной женой, что якобы в квартире находится ее маленький ребёнок, с которым ей не позволяют общаться", и прошла в подъезд.
"Когда хозяйка квартиры, в которой она проживает со своей семьей, открыла дверь, Соболь оттолкнула её и, применяя к хозяйке квартиры физическую силу, ворвалась в квартиру. Несмотря на неоднократно высказанное требование пожилой женщины покинуть пределы жилища, Соболь обошла все помещения, при этом снимая свои противоправные действия на телефон, после чего покинула жилище и скрылась", - подчеркнули в СК.
Добавляется, что в отношении иных лиц уголовное дело выделено в отдельное производство.
Соболь также является фигуранткой уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм во время несогласованной акции 23 января, по нему она находится под домашним арестом.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Сотрудники полиции задерживают незарегистрированного кандидата в депутаты Московской городской думы Любовь Соболь на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы. 14 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 27.07.2019
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РоссияЛюбовь СобольФонд борьбы с коррупциейСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваПроисшествия
 
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