https://ria.ru/20210220/obrushenie-1598265630.html

Замгенпрокурора России взял под личный контроль ЧП на фабрике в Норильске

Замгенпрокурора России взял под личный контроль ЧП на фабрике в Норильске

Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин взял под личный контроль ситуацию по обрушению на Норильской обогатительной фабрике в Красноярском... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T08:00

2021-02-20T08:00

2021-02-20T08:00

обрушение на фабрике в норильске

россия

дмитрий демешин

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новосибирск

красноярский край

норильск

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НОВОСИБИРСК, 20 фев – РИА Новости. Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин взял под личный контроль ситуацию по обрушению на Норильской обогатительной фабрике в Красноярском крае, сообщает в субботу управление Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу.МЧС сообщило в ночь на субботу, что в дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение на площади порядка 1 тысячи квадратных метров. Самостоятельно выбрались два человека, четырех спасли из-под завалов, продолжаются поиски еще двоих. Позже один из спасенных скончался в скорой помощи. Пять пострадавших при обрушении в цеху Норильской обогатительной фабрики находятся в тяжелом состоянии в больнице, сообщает краевой минздрав. СК возбудил дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. По данным прокуратуры, обрушение произошло во время ремонтных работ по усилению конструкций.В сообщении отмечается, что сразу после обрушения на место выехал прокурор Норильска Владимир Большунов, который организовал проведение проверки соблюдения правил промышленной безопасности, по итогам которой будут приняты меры.

https://ria.ru/20210219/obrushenie-1598185168.html

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новосибирск

красноярский край

норильск

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