Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210220/obrushenie-1598265630.html
Замгенпрокурора России взял под личный контроль ЧП на фабрике в Норильске
Замгенпрокурора России взял под личный контроль ЧП на фабрике в Норильске
Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин взял под личный контроль ситуацию по обрушению на Норильской обогатительной фабрике в Красноярском... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T08:00
2021-02-20T08:00
обрушение на фабрике в норильске
россия
дмитрий демешин
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новосибирск
красноярский край
норильск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598260154_0:78:1281:798_1920x0_80_0_0_01488568e00fdf6a9a59ca8a92c68d61.jpg
НОВОСИБИРСК, 20 фев – РИА Новости. Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин взял под личный контроль ситуацию по обрушению на Норильской обогатительной фабрике в Красноярском крае, сообщает в субботу управление Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу.МЧС сообщило в ночь на субботу, что в дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение на площади порядка 1 тысячи квадратных метров. Самостоятельно выбрались два человека, четырех спасли из-под завалов, продолжаются поиски еще двоих. Позже один из спасенных скончался в скорой помощи. Пять пострадавших при обрушении в цеху Норильской обогатительной фабрики находятся в тяжелом состоянии в больнице, сообщает краевой минздрав. СК возбудил дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. По данным прокуратуры, обрушение произошло во время ремонтных работ по усилению конструкций.В сообщении отмечается, что сразу после обрушения на место выехал прокурор Норильска Владимир Большунов, который организовал проведение проверки соблюдения правил промышленной безопасности, по итогам которой будут приняты меры.
https://ria.ru/20210219/obrushenie-1598185168.html
россия
новосибирск
красноярский край
норильск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598260154_0:0:1277:958_1920x0_80_0_0_d93c1ebf06c163dfff9d104d0ce73b77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обрушение на фабрике в норильске, россия, дмитрий демешин, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирск, красноярский край, норильск, происшествия

Замгенпрокурора России взял под личный контроль ЧП на фабрике в Норильске

08:00 20.02.2021
 
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краюОбрушение на Норильской обогатительной фабрике, где под завалами могут находиться люди
Обрушение на Норильской обогатительной фабрике, где под завалами могут находиться люди - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 20 фев – РИА Новости. Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин взял под личный контроль ситуацию по обрушению на Норильской обогатительной фабрике в Красноярском крае, сообщает в субботу управление Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу.
МЧС сообщило в ночь на субботу, что в дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение на площади порядка 1 тысячи квадратных метров. Самостоятельно выбрались два человека, четырех спасли из-под завалов, продолжаются поиски еще двоих. Позже один из спасенных скончался в скорой помощи. Пять пострадавших при обрушении в цеху Норильской обогатительной фабрики находятся в тяжелом состоянии в больнице, сообщает краевой минздрав. СК возбудил дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. По данным прокуратуры, обрушение произошло во время ремонтных работ по усилению конструкций.
"Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин взял на личный контроль ситуацию по обрушению на Норильской обогатительной фабрике в городе Норильске Красноярского края", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что сразу после обрушения на место выехал прокурор Норильска Владимир Большунов, который организовал проведение проверки соблюдения правил промышленной безопасности, по итогам которой будут приняты меры.
Сотрудники МЧС на месте обрушения торговой палатки в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
Вчера, 15:22
В Нижнем Новгороде женщина погибла при обрушении торговой палатки
 
Обрушение на фабрике в НорильскеРоссияДмитрий ДемешинСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НовосибирскКрасноярский крайНорильскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:16Соболь предъявили обвинение по делу о неприкосновенности жилища
14:15В Сочи произошла массовая авария
14:13Подтвержден первый случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H5N8
14:13В Подмосковье трех школьников госпитализировали с отравлением
14:13Под завалами в Норильске нашли тела еще двух рабочих
14:10Толстой объяснил, почему Навальный не является политиком
14:08Посол Афганистана оценил перспективы вывода контингентов США и НАТО
14:03В ЛНР считают, что украинские силовики получили тайный приказ стрелять
14:01Вирусолог сравнил вакцины "Спутник V" и "КовиВак"
14:00Началось второе заседание суда по Навальному
13:52В Доминикане рассказали, когда страна станет ковидо-безопасной
13:51Красноярский губернатор рассказал о разборе завалов в Норильске
13:49Адвокаты Навального зашли в суд на заседание по делу о клевете
13:41Навального могут в ближайшие дни этапировать в одну из колоний ЦФО
13:37Восемь пострадавших при ЧП на фабрике в Норильске находятся в больнице
13:28Прокурор: на время лечения Навального ФСИН приостановила за ним надзор
13:28Потанин назвал причину ЧП на Норильской обогатительной фабрике
13:27Дипломаты уехали из суда после решения по замене срока Навальному
13:26Эксперты сравнили российские вакцины от COVID-19
13:24Сбербанк рассказал, как мошенники используют опросы и лотереи
Лента новостейМолния