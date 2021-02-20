https://ria.ru/20210220/obrushenie-1598263973.html

В СК сообщили детали инцидента с обрушением на фабрике в Норильске

В СК сообщили детали инцидента с обрушением на фабрике в Норильске

У обрушившегося здания цеха в Норильске были дефекты, заявили в пресс-службе управления СК по Красноярскому краю и Хакасии. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T07:27

2021-02-20T07:27

2021-02-20T11:56

обрушение на фабрике в норильске

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

норильск

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 20 фев — РИА Новости. У обрушившегося здания цеха в Норильске были дефекты, заявили в пресс-службе управления СК по Красноярскому краю и Хакасии."Ранее при обследовании здания галереи дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики были обнаружены дефекты, которые могли привести к обрушению здания, и было принято решение о проведении строительно-ремонтных работ", — говорится в сообщении.В ночь на субботу в дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение на тысяче квадратных метров. По предварительным данным, это случилось во время ремонтных работ по усилению конструкций.Два человека выбрались самостоятельно. Четверых спасли из-под завалов, но один из них умер в машине скорой помощи. В итоге пятерых госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще двоих человек ищут. Специалисты обнаружили место, где они могут находиться, но из-за угрозы нового обрушения пока не могут приступить к спасательным работам. По данным "Норникеля", под завалами могут быть сотрудники подрядной организации ООО "Норильскникельремонт".На месте работают 212 спасателей и 59 машин.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, которое привело к смерти двух и более человек. Прокуратура начала проверку. Ростехнадзор создаст комиссию для технического расследования причин случившегося. Губернатор Красноярского края Александр Усс взял ситуацию под личный контроль.Фабрика принадлежит ООО "Медвежий ручей". Сейчас предприятие работает, но с ограничениями.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Спасение пострадавшего и кадры последствий обрушения на фабрике в Норильске Спасение пострадавшего и кадры последствий обрушения на фабрике в Норильске 2021-02-20T07:27 true PT1M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обрушение на фабрике в норильске, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, красноярск, происшествия