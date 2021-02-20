Установлено возможное место нахождения людей под завалами в Норильске
06:34 20.02.2021 (обновлено: 06:40 20.02.2021)
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краюСпасатели разбирают завалы на месте обрушения на обогатительной фабрике в Норильске
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
КРАСНОЯРСК, 20 фев - РИА Новости. Специалисты установили предположительное место, где под завалами в цеху Норильской обогатительной фабрики могут находиться люди, но есть угроза нового обрушения при спасательных работах, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Ранее МЧС сообщило, что сообщение об обрушении поступило в 0.44 мск. По уточненным данным площадь обрушения составила порядка 1 тысячи "квадратов". Самостоятельно спаслись два человека, четырех человек спасли из-под завалов, продолжаются поиски еще двоих. Позже один из извлеченных из-под завалов скончался в машине скорой помощи, пятеро в госпитализированы в тяжелом состоянии. Прокуратура начала проверку о нарушении правил промышленной безопасности. СК региона возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. По данным прокуратуры, обрушение произошло во время ремонтных работ по усилению конструкций.
"Предположительно установили место, где под завалами могут находиться люди, но в связи с угрозой обрушения, специалисты решают вопрос о том, как их безопасно извлечь из-под завалов", - сказал собеседник агентства.
Всего привлечено 195 человек, 57 единиц техники, из них от МЧС 107 человек, 17 единиц техники.