https://ria.ru/20210220/obrushenie-1598262203.html

Установлено возможное место нахождения людей под завалами в Норильске

Установлено возможное место нахождения людей под завалами в Норильске

Специалисты установили предположительное место, где под завалами в цеху Норильской обогатительной фабрики могут находиться люди, но есть угроза нового обрушения РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T06:34

2021-02-20T06:34

2021-02-20T06:40

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обрушение на фабрике в норильске

красноярский край

норильск

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 20 фев - РИА Новости. Специалисты установили предположительное место, где под завалами в цеху Норильской обогатительной фабрики могут находиться люди, но есть угроза нового обрушения при спасательных работах, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.Ранее МЧС сообщило, что сообщение об обрушении поступило в 0.44 мск. По уточненным данным площадь обрушения составила порядка 1 тысячи "квадратов". Самостоятельно спаслись два человека, четырех человек спасли из-под завалов, продолжаются поиски еще двоих. Позже один из извлеченных из-под завалов скончался в машине скорой помощи, пятеро в госпитализированы в тяжелом состоянии. Прокуратура начала проверку о нарушении правил промышленной безопасности. СК региона возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. По данным прокуратуры, обрушение произошло во время ремонтных работ по усилению конструкций.Всего привлечено 195 человек, 57 единиц техники, из них от МЧС 107 человек, 17 единиц техники.

https://ria.ru/20210215/kotelnaya-1597603209.html

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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение на фабрике в норильске, красноярский край, норильск, красноярск, происшествия