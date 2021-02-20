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Пять пострадавших при обрушении в Норильске находятся в тяжелом состоянии
Пять пострадавших при обрушении в Норильске находятся в тяжелом состоянии
Пять пострадавших при обрушении в цеху Норильской обогатительной фабрики находятся в тяжелом состоянии в больнице, сообщили РИА Новости в минздраве... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T06:04
2021-02-20T06:22
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обрушение на фабрике в норильске
красноярский край
норильск
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 20 фев — РИА Новости. Пять пострадавших при обрушении в цеху Норильской обогатительной фабрики находятся в тяжелом состоянии в больнице, сообщили РИА Новости в минздраве Красноярского края."В Норильской межрайонной больнице №1 развернуто шесть операционных. Привлечено шесть бригад специалистов-травматологов, анестезиологов-реаниматологов, нейрохирургов. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", — сказала представитель ведомства.По ее словам, на месте происшествия медицинскую помощь оказывают пять бригад скорой помощи, в том числе две реанимационные.Ранее в МЧС заявили, что в дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение на площади около одной тысячи квадратных метров. Самостоятельно выбрались два человека, четырех спасли из-под завалов, продолжаются поиски еще двоих. Позже один из спасенных скончался в скорой помощи.СК возбудил дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. По данным прокуратуры, инцидент произошел во время ремонтных работ по усилению конструкций.Пресс-секретарь губернатора Красноярского края Александра Усса Сергей Зыблев сообщил РИА Новости, что глава региона взял ситуацию с обрушением под личный контроль.
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красноярский край
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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение на фабрике в норильске, красноярский край, норильск, красноярск, происшествия

Пять пострадавших при обрушении в Норильске находятся в тяжелом состоянии

06:04 20.02.2021 (обновлено: 06:22 20.02.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краюОбрушение на Норильской обогатительной фабрике, где под завалами могут находиться люди
Обрушение на Норильской обогатительной фабрике, где под завалами могут находиться люди - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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КРАСНОЯРСК, 20 фев — РИА Новости. Пять пострадавших при обрушении в цеху Норильской обогатительной фабрики находятся в тяжелом состоянии в больнице, сообщили РИА Новости в минздраве Красноярского края.
"В Норильской межрайонной больнице №1 развернуто шесть операционных. Привлечено шесть бригад специалистов-травматологов, анестезиологов-реаниматологов, нейрохирургов. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", — сказала представитель ведомства.
По ее словам, на месте происшествия медицинскую помощь оказывают пять бригад скорой помощи, в том числе две реанимационные.
Ранее в МЧС заявили, что в дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение на площади около одной тысячи квадратных метров. Самостоятельно выбрались два человека, четырех спасли из-под завалов, продолжаются поиски еще двоих. Позже один из спасенных скончался в скорой помощи.
СК возбудил дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. По данным прокуратуры, инцидент произошел во время ремонтных работ по усилению конструкций.
Пресс-секретарь губернатора Красноярского края Александра Усса Сергей Зыблев сообщил РИА Новости, что глава региона взял ситуацию с обрушением под личный контроль.
Спасатели разбирают завалы на месте обрушения на обогатительной фабрике в Норильске - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
05:35
В МЧС уточнили масштабы обрушения на фабрике в Норильске
 
Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Обрушение на фабрике в НорильскеКрасноярский крайНорильскКрасноярскПроисшествия
 
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