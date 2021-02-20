https://ria.ru/20210220/obrushenie-1598261859.html

Пять пострадавших при обрушении в Норильске находятся в тяжелом состоянии

Пять пострадавших при обрушении в Норильске находятся в тяжелом состоянии

Пять пострадавших при обрушении в цеху Норильской обогатительной фабрики находятся в тяжелом состоянии в больнице, сообщили РИА Новости в минздраве... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T06:04

2021-02-20T06:04

2021-02-20T06:22

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обрушение на фабрике в норильске

красноярский край

норильск

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 20 фев — РИА Новости. Пять пострадавших при обрушении в цеху Норильской обогатительной фабрики находятся в тяжелом состоянии в больнице, сообщили РИА Новости в минздраве Красноярского края."В Норильской межрайонной больнице №1 развернуто шесть операционных. Привлечено шесть бригад специалистов-травматологов, анестезиологов-реаниматологов, нейрохирургов. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", — сказала представитель ведомства.По ее словам, на месте происшествия медицинскую помощь оказывают пять бригад скорой помощи, в том числе две реанимационные.Ранее в МЧС заявили, что в дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение на площади около одной тысячи квадратных метров. Самостоятельно выбрались два человека, четырех спасли из-под завалов, продолжаются поиски еще двоих. Позже один из спасенных скончался в скорой помощи.СК возбудил дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. По данным прокуратуры, инцидент произошел во время ремонтных работ по усилению конструкций.Пресс-секретарь губернатора Красноярского края Александра Усса Сергей Зыблев сообщил РИА Новости, что глава региона взял ситуацию с обрушением под личный контроль.

https://ria.ru/20210220/obrushenie-1598261492.html

красноярский край

норильск

красноярск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение на фабрике в норильске, красноярский край, норильск, красноярск, происшествия