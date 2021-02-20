https://ria.ru/20210220/obrushenie-1598261210.html
Глава Красноярского края взял под личный контроль инцидент на фабрике
Глава Красноярского края взял под личный контроль инцидент на фабрике
Губернатор Красноярского края Александр Усс взял на личный контроль ситуацию с обрушением в дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике, сообщил РИА... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T05:10
2021-02-20T05:10
2021-02-20T05:10
обрушение на фабрике в норильске
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр усс
красноярский край
норильск
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 20 фев - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс взял на личный контроль ситуацию с обрушением в дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Сергей Зыблев.Ранее МЧС России указало, что сообщение об обрушении поступило в 0.44 мск. Самостоятельно спаслись два человека, и одного извлекли из-под завалов в состоянии средней степени тяжести. Позже прокуратура края сообщила, что четырех человек спасли, на месте происшествия под завалами оставались еще двое. Прокуратура начала проверку о нарушении правил промышленной безопасности. СК региона возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Один из извлеченных из-под завалов позже скончался в машине скорой помощи."Ликвидация аварии в Норильске находится на контроле у губернатора. Александр Усс поручил докладывать ему о ходе спасательной операции. Также по поручению губернатора к ликвидации аварии подключились силы и средства аварийно-спасательного отряда ГО и ЧС Таймырского муниципального района", - сообщил пресс-секретарь.Первый замначальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Вадим Сизых сообщил журналистам, что на месте работают 181 человек и 65 единиц техники.
https://ria.ru/20210215/obrushenie-1597504500.html
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обрушение на фабрике в норильске, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр усс, красноярский край, норильск, красноярск, происшествия