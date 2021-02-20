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Глава Красноярского края взял под личный контроль инцидент на фабрике
Глава Красноярского края взял под личный контроль инцидент на фабрике
Губернатор Красноярского края Александр Усс взял на личный контроль ситуацию с обрушением в дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике, сообщил РИА... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T05:10
2021-02-20T05:10
обрушение на фабрике в норильске
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр усс
красноярский край
норильск
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 20 фев - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс взял на личный контроль ситуацию с обрушением в дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Сергей Зыблев.Ранее МЧС России указало, что сообщение об обрушении поступило в 0.44 мск. Самостоятельно спаслись два человека, и одного извлекли из-под завалов в состоянии средней степени тяжести. Позже прокуратура края сообщила, что четырех человек спасли, на месте происшествия под завалами оставались еще двое. Прокуратура начала проверку о нарушении правил промышленной безопасности. СК региона возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Один из извлеченных из-под завалов позже скончался в машине скорой помощи."Ликвидация аварии в Норильске находится на контроле у губернатора. Александр Усс поручил докладывать ему о ходе спасательной операции. Также по поручению губернатора к ликвидации аварии подключились силы и средства аварийно-спасательного отряда ГО и ЧС Таймырского муниципального района", - сообщил пресс-секретарь.Первый замначальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Вадим Сизых сообщил журналистам, что на месте работают 181 человек и 65 единиц техники.
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обрушение на фабрике в норильске, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр усс, красноярский край, норильск, красноярск, происшествия

Глава Красноярского края взял под личный контроль инцидент на фабрике

05:10 20.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Красноярского края Александр Усс
Губернатор Красноярского края Александр Усс - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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КРАСНОЯРСК, 20 фев - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс взял на личный контроль ситуацию с обрушением в дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Сергей Зыблев.
Ранее МЧС России указало, что сообщение об обрушении поступило в 0.44 мск. Самостоятельно спаслись два человека, и одного извлекли из-под завалов в состоянии средней степени тяжести. Позже прокуратура края сообщила, что четырех человек спасли, на месте происшествия под завалами оставались еще двое. Прокуратура начала проверку о нарушении правил промышленной безопасности. СК региона возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Один из извлеченных из-под завалов позже скончался в машине скорой помощи.
"Ликвидация аварии в Норильске находится на контроле у губернатора. Александр Усс поручил докладывать ему о ходе спасательной операции. Также по поручению губернатора к ликвидации аварии подключились силы и средства аварийно-спасательного отряда ГО и ЧС Таймырского муниципального района", - сообщил пресс-секретарь.
Первый замначальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Вадим Сизых сообщил журналистам, что на месте работают 181 человек и 65 единиц техники.
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Обрушение на фабрике в НорильскеРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр УссКрасноярский крайНорильскКрасноярскПроисшествия
 
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