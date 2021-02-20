https://ria.ru/20210220/obrushenie-1598260898.html

На месте обрушения на Норильской обогатительной фабрике нашли погибшего

На месте обрушения на Норильской обогатительной фабрике нашли погибшего

Тело одного погибшего извлекли из-под завала после обрушения в дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике, сообщили журналистам в ГСУСК региона. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T04:31

2021-02-20T04:31

2021-02-20T05:46

обрушение на фабрике в норильске

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярск

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский край

норильск

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КРАСНОЯРСК, 20 фев - РИА Новости. Тело одного погибшего извлекли из-под завала после обрушения в дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике, сообщили журналистам в ГСУСК региона.Ранее МЧС сообщило, что сообщение об обрушении поступило в 0.44 мск. Самостоятельно спаслись два человека, и одного извлекли из-под завалов в состоянии средней степени тяжести. Позже прокуратура края сообщила, что четырех человек спасли, под завалами могли оставаться еще два человека. Прокуратура начала проверку о нарушении правил промышленной безопасности. СК региона возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц."Нашли тело одного погибшего", - сообщили в СК.По его словам, продолжаются поиски второго человека.

https://ria.ru/20210219/obrushenie-1598185168.html

красноярск

красноярский край

норильск

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2021

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обрушение на фабрике в норильске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярск, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, норильск, происшествия