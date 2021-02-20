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Спасатели нашли место, где должны быть пострадавшие при ЧП в Норильске
Спасатели нашли место, где должны быть пострадавшие при ЧП в Норильске
Спасатели обнаружили место, где при обрушении цеха Норильской обогатительной фабрики (принадлежит ООО "Медвежий ручей") могут находиться люди, сообщил... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T09:42
2021-02-20T10:24
обрушение на фабрике в норильске
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
норильск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 20 фев - РИА Новости. Спасатели обнаружили место, где при обрушении цеха Норильской обогатительной фабрики (принадлежит ООО "Медвежий ручей") могут находиться люди, сообщил журналистам начальник Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС России Андрей Саенко.Ранее источник РИА Новости сообщил, что специалисты обнаружили место, где могут быть люди, но из-за угрозы нового обрушения пока не могут приступить к спасательным работам."На данный момент обнаружено предположительное место нахождения пострадавших, работы продолжаются по разбору завалов", - сказал Саенко.Ранее МЧС сообщило, что сообщение об обрушении поступило в 0.44 мск. По уточненным данным площадь обрушения составила порядка 1 тысячи "квадратов". Самостоятельно спаслись два человека, четырех человек спасли из-под завалов, продолжаются поиски еще двоих. Позже один из извлеченных из-под завалов скончался в машине скорой помощи, пятеро в госпитализированы в тяжелом состоянии. Прокуратура начала проверку о нарушении правил промышленной безопасности. СК региона возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. По данным прокуратуры, обрушение произошло во время ремонтных работ по усилению конструкций. По данным "Норникеля", под завалами находятся работники подрядной организации ООО "Норильскникельремонт".Всего привлечено 212 человек, 59 единиц техники.
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Спасение пострадавшего и кадры последствий обрушения на фабрике в Норильске
Спасение пострадавшего и кадры последствий обрушения на фабрике в Норильске
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обрушение на фабрике в норильске, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), норильск, происшествия

Спасатели нашли место, где должны быть пострадавшие при ЧП в Норильске

09:42 20.02.2021 (обновлено: 10:24 20.02.2021)
 
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкПоследствия обрушения в цеху на Норильской обогатительной фабрике. Стоп-кадр видео
Последствия обрушения в цеху на Норильской обогатительной фабрике. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / СК РФ
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КРАСНОЯРСК, 20 фев - РИА Новости. Спасатели обнаружили место, где при обрушении цеха Норильской обогатительной фабрики (принадлежит ООО "Медвежий ручей") могут находиться люди, сообщил журналистам начальник Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС России Андрей Саенко.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что специалисты обнаружили место, где могут быть люди, но из-за угрозы нового обрушения пока не могут приступить к спасательным работам.
Последствия обрушения в цеху на Норильской обогатительной фабрике. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
09:29
В Сети появились кадры спасательной операции в Норильске
"На данный момент обнаружено предположительное место нахождения пострадавших, работы продолжаются по разбору завалов", - сказал Саенко.
Ранее МЧС сообщило, что сообщение об обрушении поступило в 0.44 мск. По уточненным данным площадь обрушения составила порядка 1 тысячи "квадратов". Самостоятельно спаслись два человека, четырех человек спасли из-под завалов, продолжаются поиски еще двоих. Позже один из извлеченных из-под завалов скончался в машине скорой помощи, пятеро в госпитализированы в тяжелом состоянии. Прокуратура начала проверку о нарушении правил промышленной безопасности. СК региона возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. По данным прокуратуры, обрушение произошло во время ремонтных работ по усилению конструкций. По данным "Норникеля", под завалами находятся работники подрядной организации ООО "Норильскникельремонт".
Всего привлечено 212 человек, 59 единиц техники.
 
Обрушение на фабрике в НорильскеРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НорильскПроисшествия
 
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