https://ria.ru/20210220/norilsk-1598269406.html
Опубликовано видео с места обрушения на фабрике в Норильске
Опубликовано видео с места обрушения на фабрике в Норильске
Пятый канал опубликовал видео с места обрушения в дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T08:56
2021-02-20T08:56
2021-02-20T08:56
обрушение на фабрике в норильске
норильский никель
следственный комитет россии (ск рф)
норильск
происшествия
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Пятый канал опубликовал видео с места обрушения в дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике.На кадрах запечатлена поисково-спасательная операция среди обломков здания. Пострадавших на носилках помещают в машину скорой помощи.ЧП произошло сегодня ночью. Площадь обрушения составила порядка одной тысячи квадратных метров. Самостоятельно выбрались два человека, четырех спасли из-под завалов, продолжаются поиски еще двоих. Позже один из спасенных скончался в скорой помощи. Остальные пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии в больнице.СК возбудил дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. По данным следователей, здание рухнувшего цеха имело дефекты, которые могли привести к трагедии, там шел ремонт.
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обрушение на фабрике в норильске, норильский никель, следственный комитет россии (ск рф), норильск, происшествия