https://ria.ru/20210220/norilsk-1598267394.html

Для расследования причин обрушения цеха в Норильске создадут комиссию

Для расследования причин обрушения цеха в Норильске создадут комиссию

Ростехнадзор создаст комиссию для технического расследования причин обрушения цеха на обогатительной фабрике в Норильске, где погиб человек, сообщили РИА... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T08:24

2021-02-20T08:24

2021-02-20T08:24

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

норильск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 20 фев - РИА Новости. Ростехнадзор создаст комиссию для технического расследования причин обрушения цеха на обогатительной фабрике в Норильске, где погиб человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Енисейского управления Ростехнадзора."Сейчас будет создана комиссия по техническому расследованию причин аварии. В состав входят сотрудники Енисейского управления, представители предприятия, страховой организации, органов местного самоуправления", - сказал собеседник агентства.МЧС сообщило в ночь на субботу, что в дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение на площади порядка 1 тысячи квадратных метров. Самостоятельно выбрались два человека, четырех спасли из-под завалов, продолжаются поиски еще двоих. Позже один из спасенных скончался в скорой помощи. Пять пострадавших при обрушении в цеху Норильской обогатительной фабрики находятся в тяжелом состоянии в больнице, сообщает краевой минздрав. СК возбудил дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. По данным прокуратуры, обрушение произошло во время ремонтных работ по усилению конструкций.

https://ria.ru/20210220/obrushenie-1598265630.html

норильск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), норильск, происшествия