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Прокурор: Навальный дискредитирует победу в Великой Отечественной войне
Прокурор: Навальный дискредитирует победу в Великой Отечественной войне
Алексей Навальный дискредитирует победу в Великой Отечественной войне и принципы многонациональной родины, заявила прокурор после приговора о клевете на... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T20:33
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россия
алексей навальный
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германия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Алексей Навальный дискредитирует победу в Великой Отечественной войне и принципы многонациональной родины, заявила прокурор после приговора о клевете на ветерана."Навальный принципиально дискредитирует победу нашей страны в Великой Отечественной войне и подрывает принципы нашей многонациональной родины", - сказала прокурор журналистам.По словам прокурора, Навальный просто по-человечески не имел оснований называть ветерана предателем, а после начала процесса мог бы извиниться перед ним, но вместо этого продолжал оскорблять и унижать его весь судебный процесс.Мировой суд столичного района Южное Медведково ранее в субботу обязал Навального выплатить штраф в 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Суд пришел к выводу, что вина Навального доказана показаниями самого ветерана, его внука, сиделки и соседки, а также свидетелей, которые случайно обнаружили в интернете комментарии блогера и сообщили о них в СК. Приговор также учитывает результаты экспертизы лингвиста, выступавшей на стороне обвинения. Вину, согласно оглашенным в суде материалам, подсудимый не признал и заявил о политическом характере дела.Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений к Конституцию РФ. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального - на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
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60
"Чрезмерно мягкое" – прокурор о наказании Навального по делу ветерана
Комментарий прокурора по делу Навального о клевете на ветерана. В одном из видеороликов Навальный назвал всех участников ролика в поддержку поправок к Конституции "холуями".
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россия, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), германия

Прокурор: Навальный дискредитирует победу в Великой Отечественной войне

20:33 20.02.2021 (обновлено: 20:52 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда, где идет заседание по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Стоп-кадр видео
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда, где идет заседание по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Алексей Навальный дискредитирует победу в Великой Отечественной войне и принципы многонациональной родины, заявила прокурор после приговора о клевете на ветерана.
"Навальный принципиально дискредитирует победу нашей страны в Великой Отечественной войне и подрывает принципы нашей многонациональной родины", - сказала прокурор журналистам.
По словам прокурора, Навальный просто по-человечески не имел оснований называть ветерана предателем, а после начала процесса мог бы извиниться перед ним, но вместо этого продолжал оскорблять и унижать его весь судебный процесс.
Мировой суд столичного района Южное Медведково ранее в субботу обязал Навального выплатить штраф в 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Суд пришел к выводу, что вина Навального доказана показаниями самого ветерана, его внука, сиделки и соседки, а также свидетелей, которые случайно обнаружили в интернете комментарии блогера и сообщили о них в СК. Приговор также учитывает результаты экспертизы лингвиста, выступавшей на стороне обвинения. Вину, согласно оглашенным в суде материалам, подсудимый не признал и заявил о политическом характере дела.
Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений к Конституцию РФ. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального - на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
Вчера, 20:10
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РоссияАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Германия
 
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