https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598420950.html

Прокурор: Навальный дискредитирует победу в Великой Отечественной войне

Прокурор: Навальный дискредитирует победу в Великой Отечественной войне

Алексей Навальный дискредитирует победу в Великой Отечественной войне и принципы многонациональной родины, заявила прокурор после приговора о клевете на... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T20:33

2021-02-20T20:33

2021-02-20T20:52

россия

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597171763_0:39:941:568_1920x0_80_0_0_db398f19256b61d7ed04c80f7970a66f.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Алексей Навальный дискредитирует победу в Великой Отечественной войне и принципы многонациональной родины, заявила прокурор после приговора о клевете на ветерана."Навальный принципиально дискредитирует победу нашей страны в Великой Отечественной войне и подрывает принципы нашей многонациональной родины", - сказала прокурор журналистам.По словам прокурора, Навальный просто по-человечески не имел оснований называть ветерана предателем, а после начала процесса мог бы извиниться перед ним, но вместо этого продолжал оскорблять и унижать его весь судебный процесс.Мировой суд столичного района Южное Медведково ранее в субботу обязал Навального выплатить штраф в 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Суд пришел к выводу, что вина Навального доказана показаниями самого ветерана, его внука, сиделки и соседки, а также свидетелей, которые случайно обнаружили в интернете комментарии блогера и сообщили о них в СК. Приговор также учитывает результаты экспертизы лингвиста, выступавшей на стороне обвинения. Вину, согласно оглашенным в суде материалам, подсудимый не признал и заявил о политическом характере дела.Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений к Конституцию РФ. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального - на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.

https://ria.ru/20210220/sizo-1598418028.html

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Чрезмерно мягкое" – прокурор о наказании Навального по делу ветерана Комментарий прокурора по делу Навального о клевете на ветерана. В одном из видеороликов Навальный назвал всех участников ролика в поддержку поправок к Конституции "холуями". 2021-02-20T20:33 true PT2M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), германия