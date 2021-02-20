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Прокурор сочла наказание для Навального по делу о клевете слишком мягким
Прокурор сочла наказание для Навального по делу о клевете слишком мягким
Прокурор Екатерина Фролова не ответила, будет ли обжаловать приговор Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T20:13
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ив роше
ольга михайлова
алексей навальный
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Прокурор Екатерина Фролова не ответила, будет ли обжаловать приговор Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.Соответствующий вопрос журналистов гособвинитель оставила без ответа. Она отметила, что Навального осудили по мягкой редакции статьи, теперь наказание по ней ужесточили, и ему могло бы грозить дополнительное лишение свободы.Ранее защитница Навального Ольга Михайлова заявила, что адвокаты не согласны с приговором по делу о клевете и намерены его обжаловать.По решению суда в субботу Навальный должен выплатить за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко штраф в 850 тысяч рублей. Кроме того, он осужден на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше". Новый приговор не отразится на сроке его заключения, поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы.Таким образом, ему предстоит отсидеть в местах заключения около 2,5 лет – год из 3,5 назначенных он уже отбыл. Кроме того, суд направил в Следственный комитет материалы с высказываниями Навального за время процесса, чтобы проверить, есть ли в них состав еще одного преступления.По ходу заседаний Навальный допускал многочисленные выпады в адрес участников разбирательства – заявлял, что ветерана используют "как куклу", его внука называл "торговцем дедом", к прокурору обращался словами "дорогая моя", судью грозил удалить из зала.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
"Чрезмерно мягкое" – прокурор о наказании Навального по делу ветерана
Комментарий прокурора по делу Навального о клевете на ветерана. В одном из видеороликов Навальный назвал всех участников ролика в поддержку поправок к Конституции "холуями".
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Приговор Навальному по делу о клевете на ветерана
Мировой суд столичного района Южное Медведково обязал Алексея Навального выплатить штраф в 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. "По совокупности преступлений [с учетом приговора по "Ив Роше". — Прим. ред.] назначить Навальному Алексею Анатольевичу наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы со штрафом в размере 850 тысяч рублей", - объявила судья Вера Акимова.
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353
60
ив роше, ольга михайлова, алексей навальный

Прокурор сочла наказание для Навального по делу о клевете слишком мягким

20:13 20.02.2021 (обновлено: 20:52 20.02.2021)
 
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Прокурор Екатерина Фролова не ответила, будет ли обжаловать приговор Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.
Соответствующий вопрос журналистов гособвинитель оставила без ответа. Она отметила, что Навального осудили по мягкой редакции статьи, теперь наказание по ней ужесточили, и ему могло бы грозить дополнительное лишение свободы.
Ранее защитница Навального Ольга Михайлова заявила, что адвокаты не согласны с приговором по делу о клевете и намерены его обжаловать.
По решению суда в субботу Навальный должен выплатить за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко штраф в 850 тысяч рублей. Кроме того, он осужден на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше". Новый приговор не отразится на сроке его заключения, поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы.
Таким образом, ему предстоит отсидеть в местах заключения около 2,5 лет – год из 3,5 назначенных он уже отбыл. Кроме того, суд направил в Следственный комитет материалы с высказываниями Навального за время процесса, чтобы проверить, есть ли в них состав еще одного преступления.
По ходу заседаний Навальный допускал многочисленные выпады в адрес участников разбирательства – заявлял, что ветерана используют "как куклу", его внука называл "торговцем дедом", к прокурору обращался словами "дорогая моя", судью грозил удалить из зала.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
Вчера, 20:10
Адвокат рассказала об условиях содержания Навального в СИЗО
 
Ив РошеОльга МихайловаАлексей Навальный
 
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