https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598394175.html

Навального впервые за процесс по делу о клевете заковали в наручники

Навального впервые за процесс по делу о клевете заковали в наручники

Алексей Навальный будет слушать приговор по делу о клевете на ветерана в наручниках, адвокат предложила ему обжаловать такое обращение, передает корреспондент... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T18:08

2021-02-20T18:08

2021-02-20T18:29

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владимир путин

германия

алексей навальный

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Алексей Навальный будет слушать приговор по делу о клевете на ветерана в наручниках, адвокат предложила ему обжаловать такое обращение, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы.Ранее он всегда был в "аквариуме" без наручников. "А зачем эта странная норма, чтобы я был в наручниках?" - обратился он к адвокату.Та отметила, что нормы содержать подсудимого в клетке в наручниках в законе нет. Она предложила ему обжаловать такое обращение и попросила представиться сотрудника конвойного полка, который не снял наручники. Реакции от него на слова адвоката не последовало.После этого Навальный обратился к журналистам и отметил, что "делает все, чтобы ваши просмотры росли".Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений к Конституцию РФ. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.Виновным себя Навальный не признал. Ему вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание - лишение свободы, - однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.

https://radiosputnik.ria.ru/20210220/frg-1598386133.html

https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598381846.html

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россия, владимир путин, германия, алексей навальный, москва