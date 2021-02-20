Навального впервые за процесс по делу о клевете заковали в наручники
18:08 20.02.2021 (обновлено: 18:29 20.02.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Алексей Навальный будет слушать приговор по делу о клевете на ветерана в наручниках, адвокат предложила ему обжаловать такое обращение, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы.
Ранее он всегда был в "аквариуме" без наручников. "А зачем эта странная норма, чтобы я был в наручниках?" - обратился он к адвокату.
Та отметила, что нормы содержать подсудимого в клетке в наручниках в законе нет. Она предложила ему обжаловать такое обращение и попросила представиться сотрудника конвойного полка, который не снял наручники. Реакции от него на слова адвоката не последовало.
После этого Навальный обратился к журналистам и отметил, что "делает все, чтобы ваши просмотры росли".
Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений к Конституцию РФ. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
Виновным себя Навальный не признал. Ему вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание - лишение свободы, - однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.