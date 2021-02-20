https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598364874.html

Журналистам не разрешили ждать приговора Навальному у зала суда

Журналистам не разрешили ждать приговора Навальному у зала суда

Представителям СМИ не разрешили остаться у зала, где ожидается оглашение приговора Алексею Навальному по делу о клевете, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T15:54

2021-02-20T15:54

2021-02-20T15:54

россия

ив роше

алексей навальный

владимир путин

германия

происшествия

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Представителям СМИ не разрешили остаться у зала, где ожидается оглашение приговора Алексею Навальному по делу о клевете, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда.Судебные приставы отправили представителей прессы на первый этаж здания. Там решения суда ждут и видеооператоры телеканалов - до оглашения им не разрешают проносить технику к залу. Значительная часть журналистов отправилась в столовую, другие вышли на улицу.Работники столовой к наплыву гостей сегодня были готовы, еды хватало всем. Однако цены (например, бутылочка воды - 75 рублей) отпугнули журналистов, и они решили наведаться в соседний ТЦ с фудкортами. И хотя судебным приставам здесь полагается скидка 20%, за одним из столиков сидела компания, сделавшая незатейливый заказ: бутерброды с ветчиной, сыром и огурцом.Журналистам разрешили выходить за территорию во время перерыва, однако предупредили, что запускать обратно начнут за час до оглашения, назначенного на 18.00.В ходе первого заседания в субботу Мосгорсуд признал законной отмену Алексею Навальному условного срока по делу "Ив Роше" и замену его на реальный, но зачел в срок все время, проведенное под домашним арестом (до этого два месяца не были учтены).По итогам второго процесса будет оглашен приговор по клевете, однако эта статья не предполагает лишение свободы и не повлияет на продолжительность реального срока. Таким образом, Навальному предстоит отсидеть в местах заключения около 2,5 лет – год из 3,5 назначенных он уже отбыл.Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений к Конституцию РФ. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.Виновным себя Навальный не признал. Ему вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, — однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.

https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598344189.html

https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598274601.html

https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598330908.html

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германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ив роше, алексей навальный, владимир путин, германия, происшествия