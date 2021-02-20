https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598340556.html

Приговор Навальному по делу о клевете огласят в 18.00 мск

Приговор Навальному по делу о клевете огласят в 18.00 мск

Бабушкинский суд Москвы в субботу в шесть часов вечера огласит приговор Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T14:24

2021-02-20T14:24

2021-02-20T15:18

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы в субботу в шесть часов вечера огласит приговор Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Решение будет оглашено сегодня в 18.00", - объявила судья Вера Акимова, удаляясь в совещательную комнату.В ходе заседания Навальный выступил с последним словом, в ходе которого поиронизировал над тем, что это его второе "последнее слово" за день.Далее блогер высказал мнение, что расследование его дела обошлось государству много дороже, чем материальная помощь самому ветерану Игнату Артеменко, что, по его мысли, "оскорбляет ветеранов во много раз сильнее"."За последние четыре года он получал помощь семь раз. Несколько раз получил сертификаты на промтовары и несколько - на продукты. Общая стоимость этих сертификатов, согласно моим подсчетам, 11 тысяч рублей", - заявил подсудимый, ссылаясь на справку из социальной защиты, которая есть в материалах дела.После этого он в очередной раз обвинил следствие в фабрикации показаний потерпевшего и использовании ветерана "как куклы", а также вновь обругал российскую власть.Закончил свою речь он тем, что пожелал всем причастным к его уголовному преследованию "гореть в аду", а также выразил надежду, что "правда возьмет свое и каждый ответит по заслугам".В ходе первого заседания Мосгорсуд признал законной отмену Алексею Навальному условного срока по делу "Ив Роше" и замену его на реальный, но внес зачел в срок все время, проведенное под домашним арестом (до этого два месяца не были учтены).По итогам второго процесса будет оглашен приговор по клевете, однако эта статья не предполагает лишение свободы и не повлияет на продолжительность реального срока. Таким образом, Навальному предстоит отсидеть в местах заключения около 2,5 лет – год из 3,5 назначенных он уже отбыл.Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений к Конституцию РФ. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.Виновным себя Навальный не признал. Ему вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, — однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.

https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598334501.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210220/navalnyy-1598318726.html

https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598336734.html

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Вынесение приговора Алексею Навальному. Кадры из зала суда Мосгорсуд признал законной замену Алексею Навальному условного срока реальным по делу "Ив Роше". При этом суд учел нахождение Навального под домашним арестом в течение полутора месяцев — с 30 декабря 2014 года по 17 февраля 2015 года. С учетом этого времени, а также месяца в "Матросской тишине", ему предстоит провести в колонии около двух лет и пяти месяцев. 2021-02-20T14:24 true PT0M32S

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россия, ив роше, алексей навальный, владимир путин, москва, германия, происшествия