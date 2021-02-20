Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598340556.html
Приговор Навальному по делу о клевете огласят в 18.00 мск
Приговор Навальному по делу о клевете огласят в 18.00 мск
Бабушкинский суд Москвы в субботу в шесть часов вечера огласит приговор Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T14:24
2021-02-20T15:18
россия
ив роше
алексей навальный
владимир путин
москва
германия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598281481_0:284:3072:2012_1920x0_80_0_0_c7da6178ba4f9719adbc47777a755176.jpg
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы в субботу в шесть часов вечера огласит приговор Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Решение будет оглашено сегодня в 18.00", - объявила судья Вера Акимова, удаляясь в совещательную комнату.В ходе заседания Навальный выступил с последним словом, в ходе которого поиронизировал над тем, что это его второе "последнее слово" за день.Далее блогер высказал мнение, что расследование его дела обошлось государству много дороже, чем материальная помощь самому ветерану Игнату Артеменко, что, по его мысли, "оскорбляет ветеранов во много раз сильнее"."За последние четыре года он получал помощь семь раз. Несколько раз получил сертификаты на промтовары и несколько - на продукты. Общая стоимость этих сертификатов, согласно моим подсчетам, 11 тысяч рублей", - заявил подсудимый, ссылаясь на справку из социальной защиты, которая есть в материалах дела.После этого он в очередной раз обвинил следствие в фабрикации показаний потерпевшего и использовании ветерана "как куклы", а также вновь обругал российскую власть.Закончил свою речь он тем, что пожелал всем причастным к его уголовному преследованию "гореть в аду", а также выразил надежду, что "правда возьмет свое и каждый ответит по заслугам".В ходе первого заседания Мосгорсуд признал законной отмену Алексею Навальному условного срока по делу "Ив Роше" и замену его на реальный, но внес зачел в срок все время, проведенное под домашним арестом (до этого два месяца не были учтены).По итогам второго процесса будет оглашен приговор по клевете, однако эта статья не предполагает лишение свободы и не повлияет на продолжительность реального срока. Таким образом, Навальному предстоит отсидеть в местах заключения около 2,5 лет – год из 3,5 назначенных он уже отбыл.Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений к Конституцию РФ. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.Виновным себя Навальный не признал. Ему вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, — однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.
https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598334501.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210220/navalnyy-1598318726.html
https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598336734.html
россия
москва
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Вынесение приговора Алексею Навальному. Кадры из зала суда
Мосгорсуд признал законной замену Алексею Навальному условного срока реальным по делу "Ив Роше". При этом суд учел нахождение Навального под домашним арестом в течение полутора месяцев — с 30 декабря 2014 года по 17 февраля 2015 года. С учетом этого времени, а также месяца в "Матросской тишине", ему предстоит провести в колонии около двух лет и пяти месяцев.
2021-02-20T14:24
true
PT0M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598281481_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2fb59d60da2694f30fe58dcb64e987c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ив роше, алексей навальный, владимир путин, москва, германия, происшествия

Приговор Навальному по делу о клевете огласят в 18.00 мск

14:24 20.02.2021 (обновлено: 15:18 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы в субботу в шесть часов вечера огласит приговор Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Решение будет оглашено сегодня в 18.00", - объявила судья Вера Акимова, удаляясь в совещательную комнату.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
Вчера, 14:00
Началось второе заседание суда по Навальному
В ходе заседания Навальный выступил с последним словом, в ходе которого поиронизировал над тем, что это его второе "последнее слово" за день.
Далее блогер высказал мнение, что расследование его дела обошлось государству много дороже, чем материальная помощь самому ветерану Игнату Артеменко, что, по его мысли, "оскорбляет ветеранов во много раз сильнее".
"За последние четыре года он получал помощь семь раз. Несколько раз получил сертификаты на промтовары и несколько - на продукты. Общая стоимость этих сертификатов, согласно моим подсчетам, 11 тысяч рублей", - заявил подсудимый, ссылаясь на справку из социальной защиты, которая есть в материалах дела.
После этого он в очередной раз обвинил следствие в фабрикации показаний потерпевшего и использовании ветерана "как куклы", а также вновь обругал российскую власть.
Закончил свою речь он тем, что пожелал всем причастным к его уголовному преследованию "гореть в аду", а также выразил надежду, что "правда возьмет свое и каждый ответит по заслугам".
В ходе первого заседания Мосгорсуд признал законной отмену Алексею Навальному условного срока по делу "Ив Роше" и замену его на реальный, но внес зачел в срок все время, проведенное под домашним арестом (до этого два месяца не были учтены).
По итогам второго процесса будет оглашен приговор по клевете, однако эта статья не предполагает лишение свободы и не повлияет на продолжительность реального срока. Таким образом, Навальному предстоит отсидеть в местах заключения около 2,5 лет – год из 3,5 назначенных он уже отбыл.
Комментарии адвокатов Навального после суда - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
Вчера, 12:52
Защита Навального раскрыла свою тактику после приговора
Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений к Конституцию РФ. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
Виновным себя Навальный не признал. Ему вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, — однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
Вчера, 14:10
Толстой объяснил, почему Навальный не является политиком
 
РоссияИв РошеАлексей НавальныйВладимир ПутинМоскваГерманияПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03По делу о гибели рабочих норильской фабрики задержали четырех человек
04:41Лазарев и Манукян рассказали, как готовятся к финалу "Танцев со звездами"
04:35Ученые сделали открытие, касающееся иммунитета к коронавирусу
04:16Падение частей авиадвигателя на дома в США сняли на видео
03:37За участие в беспорядках в Испании за сутки задержали более 30 человек
03:19Немецкие СМИ: Байден оказался перед дилеммой из-за "Северного потока — 2"
03:15Вильфанд рассказал, когда в европейскую часть России придет потепление
03:13Дочь ветерана Артеменко рассказала о его отношении к вердикту суда
03:11Дочь ветерана Артеменко рассказала о состоянии здоровья отца
03:08В РКК "Энергия" рассказали о парашютной системе корабля "Орел"
03:05"Калашников" рассказал об испытаниях снарядов "Краснополь-М2"
02:46Билл Гейтс объяснил энергетический коллапс в Техасе
02:41Ученая оценила риск заражения птичьим гриппом при употреблении курицы
02:40Не менее трех человек погибли при стрельбе в Луизиане
02:17При стрельбе рядом с оружейным магазином в США погибли несколько человек
02:17Юрист рассказал, как вернуть совершенный по ошибке денежный перевод
02:15В Испании 11 человек задержали при беспорядках из-за ареста рэпера
02:13Симптом коронавируса назвали признаком другой смертельно опасной болезни
02:08Эксперт раскрыл секреты легкого путешествия автостопом по России
01:54Зеленский ввел санкции против сети "Спортмастер"
Лента новостейМолния