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Песков назвал политическую ситуацию в России насыщенной
Песков назвал политическую ситуацию в России насыщенной
Политическая жизнь в России будет насыщенной и многогранной, у власти много оппонентов, и это нормальный политический процесс, заявил журналистам... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T14:21
2021-02-20T14:59
бруно лепру
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
европейский суд по правам человека
франция
россия
алексей навальный
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Политическая жизнь в России будет насыщенной и многогранной, у власти много оппонентов, и это нормальный политический процесс, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как решение суда по делу Алексея Навального повлияет на политическую жизнь в стране."Мы и раньше говорили, что политическая жизнь в России очень многогранная. Я могу согласиться насчет главных оппонентов и неглавных оппонентов Кремля. У нас в принципе достаточно плюрализма на политической арене, и Кремлю оппонирую многие, кто-то это делает в рамках закона, кто-то это делает за гранью приличия, кто-то это делает стоя ногами на российской почве, кто-то это делает стоя одной или двумя ногами на заграничной почве - у всех все по-разному", - заявил Песков.По его словам, наличие у Кремля большого числа оппонентов - нормальный политической процесс, политическая жизнь в России развивалась и будет развиваться дальше."Сейчас она вступит в предвыборный период, мы все ожидаем парламентских выборов ... Поэтому политическая жизнь в России будет насыщенной и многогранной", - заключил он.В субботу Мосгорсуд утвердил замену Навальному условного срока на реальный, в колонии он проведет примерно 2,5 года. Адвокаты сообщили, что намерены продолжить обжалование в вышестоящей инстанции, а также что Навальный может быть эпатирован в колонию в любой момент.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока.До этого ФСИН трижды выступала за эту меру – но каждый раз получала в суде отказ. В целом, лишение привилегии отбывать срок условно применяется в России довольно активно – только в прошлом году эту меру приняли в отношении 11,3 тысячи человек, а в 2019-м – более чем 15 тысяч.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598344189.html
https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598336734.html
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бруно лепру, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), европейский суд по правам человека, франция, россия, алексей навальный, дмитрий песков, общество

Песков назвал политическую ситуацию в России насыщенной

14:21 20.02.2021 (обновлено: 14:59 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Политическая жизнь в России будет насыщенной и многогранной, у власти много оппонентов, и это нормальный политический процесс, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как решение суда по делу Алексея Навального повлияет на политическую жизнь в стране.
"Мы и раньше говорили, что политическая жизнь в России очень многогранная. Я могу согласиться насчет главных оппонентов и неглавных оппонентов Кремля. У нас в принципе достаточно плюрализма на политической арене, и Кремлю оппонирую многие, кто-то это делает в рамках закона, кто-то это делает за гранью приличия, кто-то это делает стоя ногами на российской почве, кто-то это делает стоя одной или двумя ногами на заграничной почве - у всех все по-разному", - заявил Песков.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
Вчера, 14:37
Дипломаты не приехали на заседание суда по делу Навального о клевете
По его словам, наличие у Кремля большого числа оппонентов - нормальный политической процесс, политическая жизнь в России развивалась и будет развиваться дальше.
"Сейчас она вступит в предвыборный период, мы все ожидаем парламентских выборов ... Поэтому политическая жизнь в России будет насыщенной и многогранной", - заключил он.
В субботу Мосгорсуд утвердил замену Навальному условного срока на реальный, в колонии он проведет примерно 2,5 года. Адвокаты сообщили, что намерены продолжить обжалование в вышестоящей инстанции, а также что Навальный может быть эпатирован в колонию в любой момент.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
Вчера, 14:10
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До этого ФСИН трижды выступала за эту меру – но каждый раз получала в суде отказ. В целом, лишение привилегии отбывать срок условно применяется в России довольно активно – только в прошлом году эту меру приняли в отношении 11,3 тысячи человек, а в 2019-м – более чем 15 тысяч.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
Комментарии адвокатов Навального после суда - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
Вчера, 12:19
Адвокаты не исключили, что Навального сегодня этапируют в колонию
 
Бруно ЛепруФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)Европейский суд по правам человекаФранцияРоссияАлексей НавальныйДмитрий ПесковОбщество
 
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