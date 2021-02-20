Песков назвал политическую ситуацию в России насыщенной
14:21 20.02.2021 (обновлено: 14:59 20.02.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Политическая жизнь в России будет насыщенной и многогранной, у власти много оппонентов, и это нормальный политический процесс, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как решение суда по делу Алексея Навального повлияет на политическую жизнь в стране.
"Мы и раньше говорили, что политическая жизнь в России очень многогранная. Я могу согласиться насчет главных оппонентов и неглавных оппонентов Кремля. У нас в принципе достаточно плюрализма на политической арене, и Кремлю оппонирую многие, кто-то это делает в рамках закона, кто-то это делает за гранью приличия, кто-то это делает стоя ногами на российской почве, кто-то это делает стоя одной или двумя ногами на заграничной почве - у всех все по-разному", - заявил Песков.
По его словам, наличие у Кремля большого числа оппонентов - нормальный политической процесс, политическая жизнь в России развивалась и будет развиваться дальше.
"Сейчас она вступит в предвыборный период, мы все ожидаем парламентских выборов ... Поэтому политическая жизнь в России будет насыщенной и многогранной", - заключил он.
В субботу Мосгорсуд утвердил замену Навальному условного срока на реальный, в колонии он проведет примерно 2,5 года. Адвокаты сообщили, что намерены продолжить обжалование в вышестоящей инстанции, а также что Навальный может быть эпатирован в колонию в любой момент.
До этого ФСИН трижды выступала за эту меру – но каждый раз получала в суде отказ. В целом, лишение привилегии отбывать срок условно применяется в России довольно активно – только в прошлом году эту меру приняли в отношении 11,3 тысячи человек, а в 2019-м – более чем 15 тысяч.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.