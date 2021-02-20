https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598327961.html

Дипломаты уехали из суда после решения по замене срока Навальному

Дипломаты уехали из суда после решения по замене срока Навальному

Все дипломаты покинули здание Бабушкинского суда Москвы, где было вынесено решение по жалобам на замену Алексею Навальному условного срока реальным, и уехали,... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T13:27

2021-02-20T13:27

2021-02-20T13:27

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

европейский суд по правам человека

москва

финляндия

норвегия

общество

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Все дипломаты покинули здание Бабушкинского суда Москвы, где было вынесено решение по жалобам на замену Алексею Навальному условного срока реальным, и уехали, но не сказали, вернутся ли к 14.00 на слушания по второму делу Навального - о клевете на ветерана войны, передает корреспондент РИА Новости.Ранее пресс-служба Мосгорсуда сообщила РИА Новости, что в суд пришли сотрудники девяти иностранных посольств (Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании и Нидерландов), а также представитель Евросоюза.После оглашения сотрудники посольств вышли из суда. На вопросы журналистов, намерены ли они присутствовать на втором заседании, отвечать не стали. У суда не осталось ни одной машины с дипломатическими номерами.Как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе суда, на сегодняшние заседания аккредитовались 18 зарубежных СМИ.В субботу Мосгорсуд утвердил замену Навальному условного срока на реальный, а также отклонил ходатайство о принятии обеспечительных мер по исполнению решения ЕСПЧ о его освобождении. Адвокаты сообщили, что намерены продолжить обжалование в вышестоящей инстанции, а также что Навальный может быть эпатирован в колонию в любой момент, даже сегодня.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока.До этого ФСИН трижды выступала за эту меру – но каждый раз получала в суде отказ. В целом, лишение привилегии отбывать срок условно применяется в России довольно активно – только в прошлом году эту меру приняли в отношении 11,3 тысячи человек, а в 2019-м – более чем 15 тысяч.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210220/navalnyy-1598318726.html

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алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), европейский суд по правам человека, москва, финляндия, норвегия, общество