Мосгорсуд отклонил просьбу защиты освободить Навального по решению ЕСПЧ
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил ходатайство о принятии обеспечительных мер по исполнению решения ЕСПЧ об освобождении Алексея Навального, заявила журналистам адвокат Ольга Михайлова.
Защита Навального в субботу попросила Мосгорсуд исполнить решение ЕСПЧ и освободить его из-под стражи. Судья Дмитрий Балашов заявил, что оценку этому ходатайству даст "при постановлении итогового решения по настоящему делу". Суд оставил в силе решение о замене Навальному условного срока реальным, в колонии он проведет примерно 2,5 года.
"Мы получим полный текст апелляционного определения через неделю, соответственно, тогда мы узнаем, почему суд отклонил ходатайство об обеспечительных мерах, который применил Европейский суд в порядке 39-го правила и потребовал освобождения", - сказала Михайлова.
Она заметила, что Россия обычно исполняет решение Европейского суда.
"Это правило применяется по делам об экстрадиции и необходимости медицинской помощи, когда человек прям умирает. Европейский суд посчитал, что, действительно, есть угроза жизни Алексея, находящегося в тюрьме, после того как он был отравлен и уголовное дело не возбуждалось. Европейский суд расценил, что наши опасения о том, что его жизни что-то угрожает, имеет место быть и поэтому принял такие беспрецедентные меры, как освобождение из-под стражи. Но тем не менее это не исполнено", - добавила Михайлова.
В Москве решение ЕСПЧ назвали попыткой вмешательства во внутренние дела и давлением на суд, соответствующие заявления прозвучали в Госдуме и МИД РФ. Согласно принятым поправкам к конституции РФ, международные обязательства Россия исполняет лишь в том случае, если они не противоречат российскому законодательству.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока.
До этого ФСИН трижды выступала за эту меру – но каждый раз получала в суде отказ. В целом, лишение привилегии отбывать срок условно применяется в России довольно активно – только в прошлом году эту меру приняли в отношении 11,3 тысячи человек, а в 2019-м – более чем 15 тысяч.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.