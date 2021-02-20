https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598317604.html

Мосгорсуд отклонил просьбу защиты освободить Навального по решению ЕСПЧ

Мосгорсуд отклонил просьбу защиты освободить Навального по решению ЕСПЧ

Мосгорсуд отклонил ходатайство о принятии обеспечительных мер по исполнению решения ЕСПЧ об освобождении Алексея Навального, заявила журналистам адвокат Ольга... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T12:48

2021-02-20T12:48

2021-02-20T12:48

дмитрий балашов (судья)

россия

бруно лепру

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

госдума рф

европейский суд по правам человека

франция

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил ходатайство о принятии обеспечительных мер по исполнению решения ЕСПЧ об освобождении Алексея Навального, заявила журналистам адвокат Ольга Михайлова.Защита Навального в субботу попросила Мосгорсуд исполнить решение ЕСПЧ и освободить его из-под стражи. Судья Дмитрий Балашов заявил, что оценку этому ходатайству даст "при постановлении итогового решения по настоящему делу". Суд оставил в силе решение о замене Навальному условного срока реальным, в колонии он проведет примерно 2,5 года."Мы получим полный текст апелляционного определения через неделю, соответственно, тогда мы узнаем, почему суд отклонил ходатайство об обеспечительных мерах, который применил Европейский суд в порядке 39-го правила и потребовал освобождения", - сказала Михайлова.Она заметила, что Россия обычно исполняет решение Европейского суда."Это правило применяется по делам об экстрадиции и необходимости медицинской помощи, когда человек прям умирает. Европейский суд посчитал, что, действительно, есть угроза жизни Алексея, находящегося в тюрьме, после того как он был отравлен и уголовное дело не возбуждалось. Европейский суд расценил, что наши опасения о том, что его жизни что-то угрожает, имеет место быть и поэтому принял такие беспрецедентные меры, как освобождение из-под стражи. Но тем не менее это не исполнено", - добавила Михайлова.В Москве решение ЕСПЧ назвали попыткой вмешательства во внутренние дела и давлением на суд, соответствующие заявления прозвучали в Госдуме и МИД РФ. Согласно принятым поправкам к конституции РФ, международные обязательства Россия исполняет лишь в том случае, если они не противоречат российскому законодательству.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока.До этого ФСИН трижды выступала за эту меру – но каждый раз получала в суде отказ. В целом, лишение привилегии отбывать срок условно применяется в России довольно активно – только в прошлом году эту меру приняли в отношении 11,3 тысячи человек, а в 2019-м – более чем 15 тысяч.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210220/navalnyy-1598309676.html

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"Не видела документов" – адвокат Навального о признании его склонным к побегу Адвокаты Навального заявили РИА Новости, что пока не видели документов о признании их подзащитного как склонного к побегу, хотят это обжаловать 2021-02-20T12:48 true PT0M34S

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дмитрий балашов (судья), россия, бруно лепру, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), госдума рф, европейский суд по правам человека, франция