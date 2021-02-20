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https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598317604.html
Мосгорсуд отклонил просьбу защиты освободить Навального по решению ЕСПЧ
Мосгорсуд отклонил просьбу защиты освободить Навального по решению ЕСПЧ
Мосгорсуд отклонил ходатайство о принятии обеспечительных мер по исполнению решения ЕСПЧ об освобождении Алексея Навального, заявила журналистам адвокат Ольга... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T12:48
2021-02-20T12:48
дмитрий балашов (судья)
россия
бруно лепру
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
госдума рф
европейский суд по правам человека
франция
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил ходатайство о принятии обеспечительных мер по исполнению решения ЕСПЧ об освобождении Алексея Навального, заявила журналистам адвокат Ольга Михайлова.Защита Навального в субботу попросила Мосгорсуд исполнить решение ЕСПЧ и освободить его из-под стражи. Судья Дмитрий Балашов заявил, что оценку этому ходатайству даст "при постановлении итогового решения по настоящему делу". Суд оставил в силе решение о замене Навальному условного срока реальным, в колонии он проведет примерно 2,5 года."Мы получим полный текст апелляционного определения через неделю, соответственно, тогда мы узнаем, почему суд отклонил ходатайство об обеспечительных мерах, который применил Европейский суд в порядке 39-го правила и потребовал освобождения", - сказала Михайлова.Она заметила, что Россия обычно исполняет решение Европейского суда."Это правило применяется по делам об экстрадиции и необходимости медицинской помощи, когда человек прям умирает. Европейский суд посчитал, что, действительно, есть угроза жизни Алексея, находящегося в тюрьме, после того как он был отравлен и уголовное дело не возбуждалось. Европейский суд расценил, что наши опасения о том, что его жизни что-то угрожает, имеет место быть и поэтому принял такие беспрецедентные меры, как освобождение из-под стражи. Но тем не менее это не исполнено", - добавила Михайлова.В Москве решение ЕСПЧ назвали попыткой вмешательства во внутренние дела и давлением на суд, соответствующие заявления прозвучали в Госдуме и МИД РФ. Согласно принятым поправкам к конституции РФ, международные обязательства Россия исполняет лишь в том случае, если они не противоречат российскому законодательству.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока.До этого ФСИН трижды выступала за эту меру – но каждый раз получала в суде отказ. В целом, лишение привилегии отбывать срок условно применяется в России довольно активно – только в прошлом году эту меру приняли в отношении 11,3 тысячи человек, а в 2019-м – более чем 15 тысяч.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210220/navalnyy-1598309676.html
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дмитрий балашов (судья), россия, бруно лепру, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), госдума рф, европейский суд по правам человека, франция

Мосгорсуд отклонил просьбу защиты освободить Навального по решению ЕСПЧ

12:48 20.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил ходатайство о принятии обеспечительных мер по исполнению решения ЕСПЧ об освобождении Алексея Навального, заявила журналистам адвокат Ольга Михайлова.
Защита Навального в субботу попросила Мосгорсуд исполнить решение ЕСПЧ и освободить его из-под стражи. Судья Дмитрий Балашов заявил, что оценку этому ходатайству даст "при постановлении итогового решения по настоящему делу". Суд оставил в силе решение о замене Навальному условного срока реальным, в колонии он проведет примерно 2,5 года.
"Мы получим полный текст апелляционного определения через неделю, соответственно, тогда мы узнаем, почему суд отклонил ходатайство об обеспечительных мерах, который применил Европейский суд в порядке 39-го правила и потребовал освобождения", - сказала Михайлова.
Она заметила, что Россия обычно исполняет решение Европейского суда.
"Это правило применяется по делам об экстрадиции и необходимости медицинской помощи, когда человек прям умирает. Европейский суд посчитал, что, действительно, есть угроза жизни Алексея, находящегося в тюрьме, после того как он был отравлен и уголовное дело не возбуждалось. Европейский суд расценил, что наши опасения о том, что его жизни что-то угрожает, имеет место быть и поэтому принял такие беспрецедентные меры, как освобождение из-под стражи. Но тем не менее это не исполнено", - добавила Михайлова.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
12:20
Суд признал законным замену условного срока Навального на реальный
В Москве решение ЕСПЧ назвали попыткой вмешательства во внутренние дела и давлением на суд, соответствующие заявления прозвучали в Госдуме и МИД РФ. Согласно принятым поправкам к конституции РФ, международные обязательства Россия исполняет лишь в том случае, если они не противоречат российскому законодательству.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока.
До этого ФСИН трижды выступала за эту меру – но каждый раз получала в суде отказ. В целом, лишение привилегии отбывать срок условно применяется в России довольно активно – только в прошлом году эту меру приняли в отношении 11,3 тысячи человек, а в 2019-м – более чем 15 тысяч.
Комментарии адвокатов Навального после суда - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
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Адвокаты не исключили, что Навального сегодня этапируют в колонию
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
 
Дмитрий Балашов (судья)РоссияБруно ЛепруАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Госдума РФЕвропейский суд по правам человекаФранция
 
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